rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Пожар в доходном доме Ботвинникова в Ростове

Что известно о доходном доме Ботвинникова в Ростове, который уничтожает огонь

4 августа 2024, 14:16
Фото: 1MI
Пожар в доходном доме Ботвинникова в Ростове
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 4 августа, начался пожар в доходном доме Ботвинникова. Что о нем известно, в материале RostovGazeta.

Пламя в центре города охватило крышу старинного здания, из-за чего в округе распространяются черные клубы дыма. Эту территорию оцепили, а на месте находятся пожарные.

Но официальной информации о возгорании пока не поступало. Само здание расположение на улице Серафимовича, 54.

Появились кадры страшного пожара в старинном дом у Соборной площади в Ростове
Узнать подробнее

Известно, что двухэтажное здание площадью 960 квадратов было признано культурным памятником. Его хотели реконструировать, а 2023 году оно было законсервировано.

Согласно историческим данным, после смерти главы семьи Ботвинникова, чей бизнес приносил хороший доход, дом остался в распоряжении наследников. Они официально не занимались его переоформлением, и здание сохраняло имя своего создателя до самой революции.

Фото: rostovgazeta.ru

После революционных потрясений, это строение было национализировано и преобразовано в коммунальные квартиры.

Здание является важным элементом общего облика старого Ростова-на-Дону. Вместе с соседними постройками оно создает уникальную атмосферу.

Ранее появились кадры страшного пожара в старинном дом у Соборной площади в Ростове.

Читайте также:
Появились кадры страшного пожара в старинном дом у Соборной площади в РостовеПоявилось видео пожара на мусорном полигоне в Ростове-на-ДонуПациентов больницы эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за пожара
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Пожар#История#Улица Серафимовича
Подпишитесь
Объект культурного наследия горит рядом с Соборной площадью в Ростове
Сегодня, 13:05
Главный тренер футбольного клуба умер прямо во время матча в Ростове
Вчера, 21:28
Стал известен график магнитных бурь в Ростовской области в августе
Вчера, 16:55
«Бред сумасшедшего»: Валерий Карпин прокомментировал матч «Ростова» и «Зенита»
Вчера, 17:24
В Ростовской АЭС рассказали о ремонте энергоблока и режиме работы
Вчера, 14:08
В Ростовской области прокомментировали слухи о новых веерных отключениях света
Вчера, 13:40