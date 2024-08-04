Что известно о доходном доме Ботвинникова в Ростове, который уничтожает огонь

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Пламя в центре города охватило крышу старинного здания, из-за чего в округе распространяются черные клубы дыма. Эту территорию оцепили, а на месте находятся пожарные.
Но официальной информации о возгорании пока не поступало. Само здание расположение на улице Серафимовича, 54.
Известно, что двухэтажное здание площадью 960 квадратов было признано культурным памятником. Его хотели реконструировать, а 2023 году оно было законсервировано.
Согласно историческим данным, после смерти главы семьи Ботвинникова, чей бизнес приносил хороший доход, дом остался в распоряжении наследников. Они официально не занимались его переоформлением, и здание сохраняло имя своего создателя до самой революции.
После революционных потрясений, это строение было национализировано и преобразовано в коммунальные квартиры.
Здание является важным элементом общего облика старого Ростова-на-Дону. Вместе с соседними постройками оно создает уникальную атмосферу.
Ранее появились кадры страшного пожара в старинном дом у Соборной площади в Ростове.