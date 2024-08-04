Огонь уничтожил 300 кв метров объекта культурного наследия в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Пожар начался на улице Серафимовича, 54 днем в субботу, 4 августа. В данный момент горит кровля неэксплуатируемого здания.
К ликвидации огня привлекли 49 человек, они используют 16 единиц техники. О пострадавших информации не поступало.
Добавим, что в районе пожара перекрыли движение автомобилей. Местных жителей попросили это учитывать при построении маршрутов.
Здание построили в 1917 году, а после революции его национализировали. Тогда здесь появились коммунальные квартиры.
Проживающая по соседству ростовчанка рассказала нам, что до возгорания в здании неизвестные проводили какие-то работы. Но официальной информации об этом не поступало.