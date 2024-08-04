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Published Сегодня, 13:57

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Пожар на Серафимовича

Огонь уничтожил 300 кв метров объекта культурного наследия в Ростове-на-Дону

4 августа 2024, 13:57
Фото: rostovgazeta.ru
Пожар на Серафимовича
В Ростове-на-Дону площадь возгорания в доходном доме Ботвинникова достигла 300 квадратных метров, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался на улице Серафимовича, 54 днем в субботу, 4 августа. В данный момент горит кровля неэксплуатируемого здания.

К ликвидации огня привлекли 49 человек, они используют 16 единиц техники. О пострадавших информации не поступало.

Неизвестные проводили работы перед пожаром в старинном доме на Серафимовича в Ростове
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Добавим, что в районе пожара перекрыли движение автомобилей. Местных жителей попросили это учитывать при построении маршрутов.

Здание построили в 1917 году, а после революции его национализировали. Тогда здесь появились коммунальные квартиры.

Проживающая по соседству ростовчанка рассказала нам, что до возгорания в здании неизвестные проводили какие-то работы. Но официальной информации об этом не поступало.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Происшествия#Пожарная техника
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