На Дону помогут жителям Курской области после атаки ВСУ

Напомним, что ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В Минобороны рассказали, что для этого задействовали до 300 человек, применялись танки и боевые бронемашины.



В Минздраве России сообщали, что из-за обстрелов пострадали 24 человека, среди них шестеро несовершеннолетних.