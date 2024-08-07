На Дону помогут жителям Курской области после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Он от всех жителей выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. А также пожелал выздоровления раненым.
Волонтеры донского штаба сейчас формируют продуктовые наборы для доставки в Курскую область. Они готовы предоставить любую требуемую поддержку.
«Поручил своему заместителю Сергею Бодрякову связаться с коллегой из Курской области и проработать конкретные направления необходимой поддержки», — уточнил губернатор.
Напомним, что ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В Минобороны рассказали, что для этого задействовали до 300 человек, применялись танки и боевые бронемашины.
В Минздраве России сообщали, что из-за обстрелов пострадали 24 человека, среди них шестеро несовершеннолетних.
Ранее губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону.
До этого глава региона рассказал о разрушениях после атаки дронов.