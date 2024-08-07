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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

На Дону помогут жителям Курской области после атаки ВСУ

На Дону помогут жителям Курской области после атаки ВСУ

7 августа 2024, 14:46
Фото: Администрация Курской области
На Дону помогут жителям Курской области после атаки ВСУ
В Ростовской области собирают помощь для жителей курского региона, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он от всех жителей выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. А также пожелал выздоровления раненым.

Волонтеры донского штаба сейчас формируют продуктовые наборы для доставки в Курскую область. Они готовы предоставить любую требуемую поддержку.

«Поручил своему заместителю Сергею Бодрякову связаться с коллегой из Курской области и проработать конкретные направления необходимой поддержки», — уточнил губернатор.

Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону
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Напомним, что ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В Минобороны рассказали, что для этого задействовали до 300 человек, применялись танки и боевые бронемашины.

В Минздраве России сообщали, что из-за обстрелов пострадали 24 человека, среди них шестеро несовершеннолетних.

Ранее губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону.

До этого глава региона рассказал о разрушениях после атаки дронов.

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