Бастрыкину доложат о хостеле в Ростове, с опасными для людей постояльцами

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
На одном из федеральных каналов показали жителей Ростова, которые пожаловались на хостел. Он находится рядом с их домами.
Ростовчане рассказали, что постояльцы нарушают общественный порядок, употребляют наркотики и подвергают жизнь окружающих опасности. Говорится, что ответственные службы никак не реагируют.
Теперь проводится доследственная проверка. Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах.
Ранее в донском регионе задержали мужчину, варившего в кастрюле наркотики.
До этого около тысячи силовиков нагрянули в отели и ночные клубы в Ростовской области.