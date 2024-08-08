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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Бастрыкину доложат о хостеле в Ростове, с опасными для людей постояльцами

Бастрыкину доложат о хостеле в Ростове, с опасными для людей постояльцами

8 августа 2024, 05:16
Фото: 1MI
Бастрыкину доложат о хостеле в Ростове, с опасными для людей постояльцами
Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки хостела в Ростове-на-Дону, на который поступают жалобы, сообщает Инфоцентр СК РФ.

На одном из федеральных каналов показали жителей Ростова, которые пожаловались на хостел. Он находится рядом с их домами.

Ростовчане рассказали, что постояльцы нарушают общественный порядок, употребляют наркотики и подвергают жизнь окружающих опасности. Говорится, что ответственные службы никак не реагируют.

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Теперь проводится доследственная проверка. Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах.

Ранее в донском регионе задержали мужчину, варившего в кастрюле наркотики.

До этого около тысячи силовиков нагрянули в отели и ночные клубы в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Проверка#Хостел#Происшествия
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