«Голова от страха болит»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Местные жители рассказали о сработавшей системе ПВО. По их словам, было слышно два взрыва.
В комментариях в соцсетях пользователи написали, что их испугали громкие звуки.
«Я аж вскочила с кровати от грохота», — написала местная жительница.
«До сих пор голова от страха болит», — сообщают пользователи.
«Спасибо большое вам ребята ПВО. Ваша работа бесценна», — говорится в комментариях.
Добавим, что никакой официальной информации о системе ПВО не поступало, она уточняется.
Ранее губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону. Тогда системам ПВО удалось ликвидировать два дрона.