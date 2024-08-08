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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

«Голова от страха болит»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

«Голова от страха болит»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

8 августа 2024, 06:25
Фото: Изображение Midjourney
«Голова от страха болит»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

Жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

Жители Ростовской области утром в четверг, 8 августа, услышали звуки, похожие на взрывы, сообщили они в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Местные жители рассказали о сработавшей системе ПВО. По их словам, было слышно два взрыва.

В комментариях в соцсетях пользователи написали, что их испугали громкие звуки.

«Я аж вскочила с кровати от грохота», — написала местная жительница.

«До сих пор голова от страха болит», — сообщают пользователи.

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«Спасибо большое вам ребята ПВО. Ваша работа бесценна», — говорится в комментариях.

Добавим, что никакой официальной информации о системе ПВО не поступало, она уточняется.

Ранее губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону. Тогда системам ПВО удалось ликвидировать два дрона.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотники#Происшествия
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