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Глава Новочеркасска Лысенко прокомментировал звук взрыва 10 августа

Глава Новочеркасска Лысенко прокомментировал звук взрыва 10 августа

10 августа 2024, 17:00
Фото: 1MI
В Новочеркасске в субботу, 10 августа, не происходило происшествий, сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.

Жители Ростовской области вечером в субботу вечером услышали звук, напоминающий взрыв. Из-за этого многие испугались, так как это было совершенно неожиданно.

В социальных сетях за короткое время появилось множество комментариев от пользователей, выражающих удивление и обеспокоенность.

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Теперь Лысенко сообщил, что ему стали поступать сообщения о громком звуке. Он заявил, что никаких происшествий не было.

«Ничего не могу сказать об источнике звука, но повода для беспокойства в любом случае нет. Все новочеркасские службы работают в штатном режиме», — уточнил Лысенко.

Ранее губернатор Василий Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Беспокойство#Происшествия
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