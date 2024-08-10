Глава Новочеркасска Лысенко прокомментировал звук взрыва 10 августа

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Жители Ростовской области вечером в субботу вечером услышали звук, напоминающий взрыв. Из-за этого многие испугались, так как это было совершенно неожиданно.
В социальных сетях за короткое время появилось множество комментариев от пользователей, выражающих удивление и обеспокоенность.
Теперь Лысенко сообщил, что ему стали поступать сообщения о громком звуке. Он заявил, что никаких происшествий не было.
«Ничего не могу сказать об источнике звука, но повода для беспокойства в любом случае нет. Все новочеркасские службы работают в штатном режиме», — уточнил Лысенко.
Ранее губернатор Василий Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону.