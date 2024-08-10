«Я аж подпрыгнула»: ростовчане заявили о мощном звуке взрыва

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Ростовчане рассказали, что звук в небе был очень похож на взрыв. Многих это напугало, так как это было очень неожиданно.
За несколько минут пользователи в соцсетях оставили сотни комментариев.
«Я аж подпрыгнула», — пишет ростовчанка.
«Очень громко», — заявили горожане. Пользователи заявили, что было слышно и в других городах, в том числе Новочеркасске и Новошахтинске.
Некоторые предположили, что сработала система ПВО, но официальной информации об этом не было.
Ранее губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону.