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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Ростовчане заявили о мощном звуке взрыва

«Я аж подпрыгнула»: ростовчане заявили о мощном звуке взрыва

10 августа 2024, 15:46
Фото: Изображение Midjourney

Ростовчане заявили о мощном звуке взрыва

В Ростове-на-Дону вечером в субботу, 10 августа, прогремел звук, похожий на взрыв, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Ростовчане рассказали, что звук в небе был очень похож на взрыв. Многих это напугало, так как это было очень неожиданно.

За несколько минут пользователи в соцсетях оставили сотни комментариев.

«Я аж подпрыгнула», — пишет ростовчанка.

Жители Ростовской области заявили о звуках взрывов 9 августа
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«Очень громко», — заявили горожане. Пользователи заявили, что было слышно и в других городах, в том числе Новочеркасске и Новошахтинске.

Некоторые предположили, что сработала система ПВО, но официальной информации об этом не было.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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