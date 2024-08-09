Жители Ростовской области заявили о звуках взрывов 9 августа

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
По их словам, это может быть атака со стороны ВСУ, которую отразила российская ПВО.
«Теперь ВСУ сменили тактику и повадились по утрам запускать. Сегодня, как и вчера, прилетели их поделки утром», — написал автор.
Он добавил, что могла сработать система ПВО, так как в небе появились белые следы. Но официальных комментариев об этой ситуации не появлялось, информация уточняется.
До этого губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников в области.
Ранее стало известно, что могло стать целью атаки БПЛА на регион.
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