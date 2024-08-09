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Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Жители Ростовской области заявили о звуках взрывов 9 августа

Жители Ростовской области заявили о звуках взрывов 9 августа

9 августа 2024, 04:49
Фото: Изображение Midjourney
Жители нескольких населенных пунктов Ростовской области услышали звуки, похожие на взрывы, сообщили они в Telegram в группе «Это Ростов новости».

По их словам, это может быть атака со стороны ВСУ, которую отразила российская ПВО.

«Теперь ВСУ сменили тактику и повадились по утрам запускать. Сегодня, как и вчера, прилетели их поделки утром», — написал автор.

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Он добавил, что могла сработать система ПВО, так как в небе появились белые следы. Но официальных комментариев об этой ситуации не появлялось, информация уточняется.

До этого губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников в области.

Ранее стало известно, что могло стать целью атаки БПЛА на регион.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#Взрывы#Происшествия
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