Эксперт рассказал, к чему приведут запредельные ставки по ипотеке в Ростове

Он добавил, что увеличение ключевой ставки также повлияет на рынок коммерческой недвижимости. Удорожание кредитов для бизнеса приведет к увеличению стоимости новых объектов и рефинансированию существующих. В результате это может стать причиной снижения маржинальности проекта и увеличения стоимости аренды для арендаторов. Владельцы станут увеличивать стоимость аренды, а девелоперы и инвесторы, в свою очередь, будут стараться переносить инвестиционные сделки до уменьшения ключевой ставки. Это приведет к снижению инвестиционного потока в коммерческую недвижимость.