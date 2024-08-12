Эксперт рассказал, к чему приведут запредельные ставки по ипотеке в Ростове

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Эксперт сообщил, что ипотека практически недоступна на рыночных условиях. Поэтому тем, кто планировал приобретение жилья в ближайшее время с помощью этого инструмента (за исключением небольшого числа сохранившихся льготных программ), скорее всего, придется отложить этот процесс и снимать жилье. А это подхлестнет вверх ставки на рынке аренды жилья, особенно на наиболее востребованные лоты — студии и однокомнатные квартиры, традиционно пользующиеся наибольшим спросом.
Тем, кто уже снимает квартиры, будет целесообразно заключить с арендодателем долгосрочный договор аренды жилья (от 1 года), чтобы зафиксировать текущую стоимость.
«Дело в том, что в последнее время мы наблюдаем серьезные изменения на рынке жилой недвижимости, связанные со сворачиванием льготных ипотечных программ. Это влияет, в том числе, и на рынок аренды жилья, особенно в столичном регионе. Вместе с тем, основным фактором, влияющим на спрос на жилье, несмотря на изменившиеся условия в 2024 году, выступает ипотека. Это происходит, преимущественно, за счет семейной, сельской, IT-ипотеки, а также клиентских программ, предлагаемых застройщиками совместно с банками», — уточнил Дмитрий Морковкин.
Он добавил, что сейчас недооценен рынок ИЖС, особенно в локациях с развитой инфраструктурой. Безусловно, после ужесточения условий по ипотеке в 2024 году, поддержание спроса на рынке жилья будет происходить за счет доступных денежных средств населения.
По словам собеседника, поскольку новые условия по ипотеке для многих заемщиков стали недоступными, это подогревает рынок аренды жилья. Дешевле становится снимать жилье, нежели выплачивать ипотечный кредит. Он добавил, что к осени 2024 года из-за сезонного повышения спроса стоимость аренды может вырасти в среднем еще на 10-15%.
Учредитель S&P development Алексей Салькинов напомнил, что в июле 2024 года Центробанк в очередной раз поднял ключевую ставку.
«Теперь минимальная ставка составляет 18% годовых, что приведет к снижению спроса на ипотечные кредиты. Также оказывает влияние завершенная программа льготной ипотеки. Резкие изменения на рынке недвижимости приведут к увеличению спроса на аренду жилья. Собственники, которые ранее сдавали квартиры по доступным ценам, вполне могут увеличить стоимость, так как сейчас на рынке нет доступных альтернативных вариантов для жилья», — рассказал эксперт.
Он добавил, что увеличение ключевой ставки также повлияет на рынок коммерческой недвижимости. Удорожание кредитов для бизнеса приведет к увеличению стоимости новых объектов и рефинансированию существующих. В результате это может стать причиной снижения маржинальности проекта и увеличения стоимости аренды для арендаторов. Владельцы станут увеличивать стоимость аренды, а девелоперы и инвесторы, в свою очередь, будут стараться переносить инвестиционные сделки до уменьшения ключевой ставки. Это приведет к снижению инвестиционного потока в коммерческую недвижимость.
По словам российского ученого, кандидата экономических наук, блогера Сергея Гатауллина, то, что вторая половина 2024 года станет периодом аренды, а не ипотеки, стало понятно еще в декабре прошлого года, когда Центробанк заявил о длительном периоде удержания высокого уровня ключевой ставки в целях достижения ценовой стабильности на внутреннем рынке.
Более того, скорректированный макроэкономический прогноз, на сегодня, предполагает только сохранение или увеличение на 100-200 базисных пункта до конца года величины ключевой ставки.
«Таким образом, крайне низкая доступность заемных средств и завершение массовых программ господдержки ипотечного кредитования привели к заметному перетеканию платежеспособного спроса в сегмент аренды жилья. При этом сложилась достаточно нестандартная ситуация оживления спроса в весенне-летний период, когда исторически активность снижается ввиду предстоящих отпусков и каникул», — уточнил собеседник.
Он добавил, что в этом году опережающий спрос был связан в ожидаемым возрастанием ставок аренды примерно на 10% процентов в сентябре, и такую же величину до конца года.
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