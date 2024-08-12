Неизвестный в Ростове-на-Дону обстреливает женщин с детьми на улице

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В полицию обратилась ростовчанка, которая сообщила о том, что получила ранение в ногу от травматического оружия. В тот момент она находилась во дворе дома, когда вдруг раздался хлопок, и у нее появилась боль в ноге.
Вернувшись домой, женщина заметила, что у нее появилась рана. Но в этом случае обошлось без госпитализации.
Отмечается, что сейчас проводится проверка по факту случившегося. Правоохранители опрашивают жильцов дома, устанавливается личность стрелявшего.
В соцсетях горожане написали, что на Батуринской неизвестный обстреливает стекла и матерей с детьми. По их словам, было уже несколько подобных случаев.
Ранее в Ростове-на-Дону неизвестные из машины расстреляли остановку с людьми.
До этого полиция задержала расстрелявшего прохожего у «Вкусно и точка» в донской столице.