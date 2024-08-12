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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:14

Ростовчанка обнаружила рану на ноге после хлопка на улице

Неизвестный в Ростове-на-Дону обстреливает женщин с детьми на улице

12 августа 2024, 07:12
Фото: 1MI
Ростовчанка обнаружила рану на ноге после хлопка на улице
В Ростове-на-Дону неизвестный выстрелил в женщину на улице, сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась ростовчанка, которая сообщила о том, что получила ранение в ногу от травматического оружия. В тот момент она находилась во дворе дома, когда вдруг раздался хлопок, и у нее появилась боль в ноге.

Вернувшись домой, женщина заметила, что у нее появилась рана. Но в этом случае обошлось без госпитализации.

Неизвестный расстрелял женщину в Ростове во дворе жилого дома
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Отмечается, что сейчас проводится проверка по факту случившегося. Правоохранители опрашивают жильцов дома, устанавливается личность стрелявшего.

В соцсетях горожане написали, что на Батуринской неизвестный обстреливает стекла и матерей с детьми. По их словам, было уже несколько подобных случаев.

Ранее в Ростове-на-Дону неизвестные из машины расстреляли остановку с людьми.

До этого полиция задержала расстрелявшего прохожего у «Вкусно и точка» в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Травматическое оружие#Происшествия
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