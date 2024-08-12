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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Осужденного на Дону за 18 убийств члена банды Цапок отказались отправить на СВО

Осужденного на Дону за 18 убийств члена банды Цапок отказались отправить на СВО

12 августа 2024, 09:54
Фото: 1MI
Осужденного на Дону за 18 убийств члена банды Цапок отказались отправить на СВО
Члену банды Цапок Владимиру Алексееву, которого осудили на пожизненный срок, отказали в отправке в зону СВО, сообщает «Лента.ру».

Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что Алексееву отказали в просьбе отправиться в зону СВО. Говорится, что его этапировали в колонию «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

На Дону опровергли информацию об установке виниров в СИЗО члену банды Цапков
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Добавим, что речь идет о человеке, которого в криминальном мире знают, как Вова Беспредел. СМИ пишут, что ему назначили пожизненный срок за 18 убийств.

Недавно в соцсетях появилась информация, что Вова Беспредел якобы сделал себе виниры на сумму 800 тысяч рублей во время пребывания в СИЗО Ростова-на-Дону. Однако вскоре эти слухи официально опровергли.

До этого лидеру банды вымогателей дали 11 лет заключения в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Преступность#Следствие#Происшествия
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