Осужденного на Дону за 18 убийств члена банды Цапок отказались отправить на СВО

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что Алексееву отказали в просьбе отправиться в зону СВО. Говорится, что его этапировали в колонию «Черный дельфин» в Соль-Илецке.
Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Добавим, что речь идет о человеке, которого в криминальном мире знают, как Вова Беспредел. СМИ пишут, что ему назначили пожизненный срок за 18 убийств.
Недавно в соцсетях появилась информация, что Вова Беспредел якобы сделал себе виниры на сумму 800 тысяч рублей во время пребывания в СИЗО Ростова-на-Дону. Однако вскоре эти слухи официально опровергли.
До этого лидеру банды вымогателей дали 11 лет заключения в донской столице.