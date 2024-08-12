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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Осужденный пожизненно на Дону за 18 убийств член банды Цапок попросился на СВО

Осужденный пожизненно на Дону за 18 убийств член банды Цапок попросился на СВО

12 августа 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney
Осужденный пожизненно на Дону за 18 убийств член банды Цапок попросился на СВО
Члены банды Цапок Владимир Алексеев, известный как Вова Беспредел, хочет попасть из колонии в зону СВО, сообщает «Лента.ру».

Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что фигурант написал ходатайство с просьбой отправить его в зону СВО. Сам он ранее был приговорен к пожизненному сроку за 18 убийств.

СМИ сообщают, что приговор Алексееву озвучили в Ростовской области. А недавно произошел скандал, связанный с этим человеком.

На Дону опровергли информацию об установке виниров в СИЗО члену банды Цапков
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Один из Telegram-каналов писал, что Вова Беспредел якобы установил себе виниры стоимостью 800 тысяч рублей, находясь в СИЗО Ростова-на-Дону. Позднее региональное УФСИН опровергло данное заявление.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Преступность#Происшествия#Ходатайство
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