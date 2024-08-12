Осужденный пожизненно на Дону за 18 убийств член банды Цапок попросился на СВО

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что фигурант написал ходатайство с просьбой отправить его в зону СВО. Сам он ранее был приговорен к пожизненному сроку за 18 убийств.
СМИ сообщают, что приговор Алексееву озвучили в Ростовской области. А недавно произошел скандал, связанный с этим человеком.
Один из Telegram-каналов писал, что Вова Беспредел якобы установил себе виниры стоимостью 800 тысяч рублей, находясь в СИЗО Ростова-на-Дону. Позднее региональное УФСИН опровергло данное заявление.
Читайте также о том, как контрафактные сигареты на 343 миллиона рублей нашли у банды из Ростовской области.