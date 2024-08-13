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Updated Сегодня, 08:13

«Дом дрожал»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва в небе

«Дом дрожал»: жители Ростовской области сообщили о звуке взрыва в небе

13 августа 2024, 08:11
Фото: mil.ru
«Дом дрожал»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва в небе

Жители Ростовской области сообщили о звуке взрыва в небе

В Ростове-на-Дону утром во вторник, 13 августа, прозвучал звук, похожий на взрыв, сообщили горожане в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Они заметили в небе белый след и предположили, что это сбили воздушную цель. Также ростовчане рассказали о громком звуке.

Пользователи из других территорий заявили, что слышали этот звук, а некоторые даже смогли почувствовать.

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«Прозвучал взрыв, что дом дрожал», — написали подписчики.

«Видели в Батайске, но взрыва не было слышно», — говорится в комментариях.

«В Недвиговке было слышно, стекла задрожали», — сообщают жители. Но, что именно стало причиной грохота, людям понять не удалось.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

До этого жителей Каменки в Ростове разбудил мощный звук взрыва.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Небо#Происшествия
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