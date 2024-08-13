«Дом дрожал»: жители Ростовской области сообщили о звуке взрыва в небе

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Они заметили в небе белый след и предположили, что это сбили воздушную цель. Также ростовчане рассказали о громком звуке.
Пользователи из других территорий заявили, что слышали этот звук, а некоторые даже смогли почувствовать.
«Прозвучал взрыв, что дом дрожал», — написали подписчики.
«Видели в Батайске, но взрыва не было слышно», — говорится в комментариях.
«В Недвиговке было слышно, стекла задрожали», — сообщают жители. Но, что именно стало причиной грохота, людям понять не удалось.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
До этого жителей Каменки в Ростове разбудил мощный звук взрыва.