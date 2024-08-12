rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:21

Published Сегодня, 18:21

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

Взрывы услышали к северо-западу от Ростова

Жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах и дыме на окраине города

12 августа 2024, 18:21
Фото: для иллюстрации / 1MI
Взрывы услышали к северо-западу от Ростова
Шум, схожий со звуками взрывов, услышали жители к северо-западу от Ростова-на-Дону, сообщает со ссылкой на очевидцев Telegram-канал «Ростов Главный».

Звуки взрывов жители Ростова услышали вечером 12 августа. После них в небо стал подниматься дым. Кадрами с места событий делятся очевидцы с северо-запада города.

На видео можно рассмотреть, что дым идёт от жилых зданий. Предположительно, в районе Ленинакана произошёл пожар.

Официальной информации о происшествии не сообщалось, она будет уточняться.

На видео можно рассмотреть, что дым идёт от жилых зданий.
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал «Ростов Главный»

Похожее происшествие происходило в городе два дня назад. Тогда жители также сообщали о звуках взрыва и чёрных клубах дыма, поднимающихся в небо.

Читайте также:
Парк Горького в Ростове обнесли забором из-за первой категории опасностиПоявилось видео ДТП с пострадавшими в Ростове, спровоцированное инспектором ДПСЗаконсервировали и забыли: фото горящего на Серафимовича в Ростове старинного дома
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области жителей пугают беспилотники и падают деревья-автоубийцы
Сегодня, 14:55
Полсотни пенсионеров выстроились за лекарствами в Ростове
Сегодня, 15:37
Силовиков в бронежилетах заметили в Восточном районе Таганрога. Что там происходит?
Сегодня, 15:22
Эксперт рассказал, к чему приведут запредельные ставки по ипотеке в Ростове
Сегодня, 13:54
«Хоть отлупасили бы „Зенит“»: Андрей Аршавин разнёс игру футболистов «Ростова»
Сегодня, 12:53
Конвоира в Ростове осудили из-за попытки побега арестанта из здания суда
Сегодня, 12:33