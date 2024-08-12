Жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах и дыме на окраине города

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Звуки взрывов жители Ростова услышали вечером 12 августа. После них в небо стал подниматься дым. Кадрами с места событий делятся очевидцы с северо-запада города.
На видео можно рассмотреть, что дым идёт от жилых зданий. Предположительно, в районе Ленинакана произошёл пожар.
Официальной информации о происшествии не сообщалось, она будет уточняться.
Похожее происшествие происходило в городе два дня назад. Тогда жители также сообщали о звуках взрыва и чёрных клубах дыма, поднимающихся в небо.