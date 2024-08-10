Ростовчане заметили дым после мощного звука взрыва

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Изначально жители нескольких городов региона услышали в небе звук, похожий на взрыв. А после ростовчане увидели клубы дыма.
Связаны ли эти события, пока остается загадкой. Официальной информации о пожаре пока не поступало.
Горожане рассказали, что черные клубы дыма сейчас поднимаются в небо.
Некоторые пользователи в комментариях предположили, что кто-то жарит шашлыки. Другие считают, что грохот мог появиться из-за перехода самолета за сверхзвук.
В целом ростовчане призвали местных жителей не паниковать.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону усилят защиту от атак беспилотников.