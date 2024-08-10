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Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Ростовчане заметили дым после мощного звука взрыва

Ростовчане заметили дым после мощного звука взрыва

10 августа 2024, 16:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в субботу вечером появились черные клубы дыма, а до этого был слышен звук, похожий на взрыв, сообщили ростовчане в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Изначально жители нескольких городов региона услышали в небе звук, похожий на взрыв. А после ростовчане увидели клубы дыма.

Связаны ли эти события, пока остается загадкой. Официальной информации о пожаре пока не поступало.

Горожане рассказали, что черные клубы дыма сейчас поднимаются в небо.

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Некоторые пользователи в комментариях предположили, что кто-то жарит шашлыки. Другие считают, что грохот мог появиться из-за перехода самолета за сверхзвук.

В целом ростовчане призвали местных жителей не паниковать.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону усилят защиту от атак беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Дым
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