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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

«Весь район проснулся»: ростовчане услышали мощный звук взрыва

«Весь район проснулся»: жителей Каменки в Ростове разбудил мощный звук взрыва

13 августа 2024, 06:26
Фото: olegbilykpro/Unsplash
«Весь район проснулся»: ростовчане услышали мощный звук взрыва

Жителей Каменки в Ростове разбудил мощный звук взрыва ночью 13 августа

В Ростове-на-Дону на улице Немировича-Данченко раздался звук, похожий на взрыв, сообщается в Telegram в группе «Ростов Главный».

В ночь на вторник, 13 августа, на территории города раздался громкий звук. После этого у припаркованных автомобилей сработали сигнализации.

Автор опубликовал запись с одной из уличных камер, на которых слышен хлопок. Пользователи в комментариях написали, что им стало страшно.

«Там прям слышно, что летело что-то», — заявили ростовчане.

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Ростовчане услышали мощный звук взрыва 13 августа
Видео: ТГ канал «Ростов Главный»

«Вся Каменка слышала», — пишут горожане.

«На Каменке очень громкий хлопок. Весь район проснулся», — говорится в комментариях. А некоторые предположили, что это самолет перешел на сверхзвук.

Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

До этого донской губернатор Василий Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников.

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