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Генерал-майор возглавил ГУФСИН по Ростовской области

Генерал-майор возглавил ГУФСИН по Ростовской области

13 августа 2024, 09:44
Фото: УФСИН России по Республике Дагестан
Генерал-майор возглавил ГУФСИН по Ростовской области
В Ростовской области на пост временно исполняющего обязанности начальника регионального ГУФСИН назначили Андрея Полякова, говорится на сайте ведомства.

Известно, что Поляков является генерал-майором внутренней службы. Его уже представили личному составу.

Отмечается, что он длительное время работает в уголовно-исполнительной системе. Проходил службу в нескольких регионах, в том числе на Кубани.

А последние пять лет был руководителем УФСИН России в Дагестане.

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Напомним, что в июне произошел скандал, связанный заключенными, которые выбрались из своих камер и совершили нападение на работников СИЗО. Они захватили в заложники двоих человек, которых в дальнейшем спасли.

А через некоторое время глава регионального УФСИН и его первый зам подали в отставку.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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