Генерал-майор возглавил ГУФСИН по Ростовской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Известно, что Поляков является генерал-майором внутренней службы. Его уже представили личному составу.
Отмечается, что он длительное время работает в уголовно-исполнительной системе. Проходил службу в нескольких регионах, в том числе на Кубани.
А последние пять лет был руководителем УФСИН России в Дагестане.
Напомним, что в июне произошел скандал, связанный заключенными, которые выбрались из своих камер и совершили нападение на работников СИЗО. Они захватили в заложники двоих человек, которых в дальнейшем спасли.
А через некоторое время глава регионального УФСИН и его первый зам подали в отставку.