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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:57

Ростовский депутат Бородай поддержал призыв идти на Одессу и Киев

Ростовский депутат Бородай поддержал призыв идти на Одессу и Киев

13 августа 2024, 11:55
Фото: Минобороны РФ / для иллюстрации
Ростовский депутат Бородай поддержал призыв идти на Одессу и Киев
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай поддержал инициативу идти на Киев и Одессу, сообщает News.ру.

По его словам, эти города являются важными с точки зрения геополитики и русской истории. Издание пишет, что Бородай назвал их русскими.

Он объяснил, что на протяжении всей истории ничего не изменилось. Бородай заявил, что оккупанты имели возможность захватывать эти населенные пункты, но в любом случае они оставались российскими и были основаны русскими людьми.

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Он убежден, что добиться задач и целей специальной военной операции невозможно до тех пор, пока президентом Украины остается Владимир Зеленский вместе со своей командой. Депутат подчеркнул, что в этом вопросе разделяет мнение зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

Ранее стало известно, что в Ростовской области выплатят 1,2 миллиона рублей за заключение контракта на службу.

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#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#История#Депутат#Ростов
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