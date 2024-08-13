Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
По его словам, эти города являются важными с точки зрения геополитики и русской истории. Издание пишет, что Бородай назвал их русскими.
Он объяснил, что на протяжении всей истории ничего не изменилось. Бородай заявил, что оккупанты имели возможность захватывать эти населенные пункты, но в любом случае они оставались российскими и были основаны русскими людьми.
Он убежден, что добиться задач и целей специальной военной операции невозможно до тех пор, пока президентом Украины остается Владимир Зеленский вместе со своей командой. Депутат подчеркнул, что в этом вопросе разделяет мнение зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
Ранее стало известно, что в Ростовской области выплатят 1,2 миллиона рублей за заключение контракта на службу.