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Published Сегодня, 12:38

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Updated Сегодня, 12:47

В Ростовской области решили сдать часть больницы в аренду

Власти в Ростовской области решили сдать часть больницы в аренду

15 августа 2024, 12:38
Фото: torgi.gov.ru
В Ростовской области решили сдать часть больницы в аренду
В Ростовской области проведут аукцион на право заключения договора аренды помещения поликлиники, сообщили в правительстве региона.

Организатором выступает «Центральная районная больница» в Миллеровском районе. Сам аукцион состоится 20 сентября.

Лотом являются два помещения на втором этаже общей площадью 38 квадратных метров. Они расположены в «Диагностическом корпусе, палатном корпусе».

Эксперты спрогнозировали взрывной рост цен на аренду жилья в Ростове-на-Дону
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Фото: torgi.gov.ru

Их хотят сдать на 10 лет для размещения здесь аптеки. На сайте, где будут проводиться торги, говорится, что начальная цена составляет 284 тысячи рублей, а один шаг составит 14 тысяч рублей.

Ранее эксперты спрогнозировали взрывной рост цен на аренду жилья в Ростове-на-Дону.

Кроме того, стало известно, что цена квадратного метра жилья на вторичке в Ростове выросла до 113 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
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