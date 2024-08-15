Власти в Ростовской области решили сдать часть больницы в аренду

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Организатором выступает «Центральная районная больница» в Миллеровском районе. Сам аукцион состоится 20 сентября.
Лотом являются два помещения на втором этаже общей площадью 38 квадратных метров. Они расположены в «Диагностическом корпусе, палатном корпусе».
Их хотят сдать на 10 лет для размещения здесь аптеки. На сайте, где будут проводиться торги, говорится, что начальная цена составляет 284 тысячи рублей, а один шаг составит 14 тысяч рублей.
Ранее эксперты спрогнозировали взрывной рост цен на аренду жилья в Ростове-на-Дону.
Кроме того, стало известно, что цена квадратного метра жилья на вторичке в Ростове выросла до 113 тысяч рублей.