В Ростовскую область вернется 35-градусная жара

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В четверг, 15 августа, сохранится облачная погода, а термометры покажут +29 градусов. После этого ожидается, что в течение недели погода будет солнечной.
В пятницу и субботу температура воздуха составит +29 градусов, а затем начнет повышаться.
В начале следующей недели температура воздуха поднимется до +34 градусов, а в среду, 21 числа, достигнет +35 градусов.
По прогнозам, ночью температура будет опускаться до +18 градусов. Осадков в ближайшую неделю не ожидается.
Ранее сильный дождь в донской столице превратил дороги на Северном в бурлящие реки.