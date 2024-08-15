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Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

В Ростовскую область вернется 35-градусная жара

В Ростовскую область вернется 35-градусная жара

15 августа 2024, 05:31
Фото: 1MI
В Ростовской области на следующей неделе температура воздуха может подняться до +35 градусов, сообщили синоптики.

В четверг, 15 августа, сохранится облачная погода, а термометры покажут +29 градусов. После этого ожидается, что в течение недели погода будет солнечной.

В пятницу и субботу температура воздуха составит +29 градусов, а затем начнет повышаться.

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В начале следующей недели температура воздуха поднимется до +34 градусов, а в среду, 21 числа, достигнет +35 градусов.

По прогнозам, ночью температура будет опускаться до +18 градусов. Осадков в ближайшую неделю не ожидается.

Ранее сильный дождь в донской столице превратил дороги на Северном в бурлящие реки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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