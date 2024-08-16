Зоолог рассказал, от каких животных в Ростове можно заразиться листериозом

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
По словам Регины Ерофеевой, бактерия Listeria monocytogenes не слишком избирательна: она обитает в сельскохозяйственных, домашних животных, рыбах, ракообразных и даже насекомых.
Как объясняет зоолог, бактерия листериоза может передаваться как при контакте с зараженными животными, так и при поедании продуктов животного происхождения.
«Листериоз переносят коровы, лошади, свиньи, кролики, собаки, кошки, птица, в том числе и домашняя», — рассказывает Регина Ерофеева.
Зоолог добавляет, что бактерия может селиться в излюбленных ростовчанами раках и рыбе, а также в лягушках и даже в иксодовых клещах.
«Животное, зараженное листериозом, будет вести себя вяло, не будет есть. Оно может теряться в пространстве, трястись, нетипично держать голову. Температура будет повышена», — говорит зоолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что искусственный интеллект научился распознавать заболевания по цвету языка.