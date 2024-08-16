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Published Сегодня, 06:51

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Зоолог рассказал, какие животные могут передавать листериоз ростовчанам

Зоолог рассказал, от каких животных в Ростове можно заразиться листериозом

16 августа 2024, 06:51
Фото: Unsplash
Зоолог рассказал, какие животные могут передавать листериоз ростовчанам
Возбудитель болезни Listeria monocytogenes может обитать в тех видах животных, с которыми жители Ростовской области контактируют ежедневно, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

По словам Регины Ерофеевой, бактерия Listeria monocytogenes не слишком избирательна: она обитает в сельскохозяйственных, домашних животных, рыбах, ракообразных и даже насекомых.

Как объясняет зоолог, бактерия листериоза может передаваться как при контакте с зараженными животными, так и при поедании продуктов животного происхождения.

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«Листериоз переносят коровы, лошади, свиньи, кролики, собаки, кошки, птица, в том числе и домашняя», — рассказывает Регина Ерофеева.

Зоолог добавляет, что бактерия может селиться в излюбленных ростовчанами раках и рыбе, а также в лягушках и даже в иксодовых клещах.

«Животное, зараженное листериозом, будет вести себя вяло, не будет есть. Оно может теряться в пространстве, трястись, нетипично держать голову. Температура будет повышена», — говорит зоолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что искусственный интеллект научился распознавать заболевания по цвету языка.

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