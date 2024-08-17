Координировали по телефону: в Ростове задержали подозреваемую в умышленном поджоге ТЦ

Под подозрение полицейских попала одна из посетительниц «Орбиты». Женщину задержали. На камерах слежения видно, что она, двигаясь между прилавками, разговаривала с кем-то по телефону. На её плече висела большая сумка. Женщина свернула в укромное место в магазине, оставила там сумку и быстро ушла, сделав фото на телефон. Предположительно она подожгла фейерверк, который начал стрелять в разные стороны, после чего случился пожар.