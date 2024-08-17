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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:06

В Ростове задержана женщина, устроившая взрыв пиротехники в ТЦ на Северном

Координировали по телефону: в Ростове задержали подозреваемую в умышленном поджоге ТЦ

17 августа 2024, 09:06
Фото: для иллюстрации / 1MI
В Ростове задержана женщина, устроившая взрыв пиротехники в ТЦ на Северном

В Ростове задержали подозреваемую в умышленном поджоге торгового центра

В Ростове задержана женщина, устроившая взрыв пиротехники в ТЦ на Северном, пишет 1рнд.

Происшествие случилось в ТЦ Ростова 16 августа. Посетители торгового центра «Орбита» услышали звуки взрывов на третьем этаже, а затем увидели дым. Людей эвакуировали, на место прибыли спасатели и потушили возгорание. Также огонь вспыхнул после взрыва фейерверков в ТЦ «РИО». В обоих случаях никто не пострадал.

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Под подозрение полицейских попала одна из посетительниц «Орбиты». Женщину задержали. На камерах слежения видно, что она, двигаясь между прилавками, разговаривала с кем-то по телефону. На её плече висела большая сумка. Женщина свернула в укромное место в магазине, оставила там сумку и быстро ушла, сделав фото на телефон. Предположительно она подожгла фейерверк, который начал стрелять в разные стороны, после чего случился пожар.

Были ли у задержанной сообщники и кто мог координировать её действия, неизвестно.

В полиции официальными подробностями задержания и расследования пока не делились.

Ранее в Сети появились видео из торговых центров в Ростове, где запустили пиротехнику.

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