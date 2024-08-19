Стала известна причина звуков взрывов в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Горожане рассказали, что услышали звук взрыва в северной части города. При этом некоторые утверждали, что в это время была полная тишина.
«Очень громкий звук взрыва был и тишина», — написала местная жительница.
«Да, очень слышно было, причем два раза», — сообщили ростовчане. Пользователи уточнили, что причиной является запущенный неизвестными салют.
Но никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.
Напомним, что в регионе запрет на использование пиротехники продлили до 1 декабря 2024 года.
Добавим, что за последнее время в области это не первый случай, связанный с салютом. Так, сотрудница «Тавра» взорвала фейерверк в офисе банка в Ростове-на-Дону.