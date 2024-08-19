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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:26

Запущенный салют оказался причиной звуков взрывов в Ростове-на-Дону

Стала известна причина звуков взрывов в Ростове-на-Дону

19 августа 2024, 05:24
Фото: Изображение Midjourney

Запущенный салют оказался причиной звуков взрывов в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону неизвестные запустили салют, из-за чего горожане услышали звуки взрывов, говорится в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Горожане рассказали, что услышали звук взрыва в северной части города. При этом некоторые утверждали, что в это время была полная тишина.

«Очень громкий звук взрыва был и тишина», — написала местная жительница.

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«Да, очень слышно было, причем два раза», — сообщили ростовчане. Пользователи уточнили, что причиной является запущенный неизвестными салют.

Но никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.

Напомним, что в регионе запрет на использование пиротехники продлили до 1 декабря 2024 года.

Добавим, что за последнее время в области это не первый случай, связанный с салютом. Так, сотрудница «Тавра» взорвала фейерверк в офисе банка в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Салют#Происшествия
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