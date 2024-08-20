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Экс-министр Майер мог быть соседом члена банды Цапок в СИЗО Ростова-на-Дону

Экс-министр Майер мог быть соседом члена банды Цапок в СИЗО Ростова-на-Дону

20 августа 2024, 08:11
Фото: donland.ru
Экс-министр Майер мог быть соседом члена банды Цапок в СИЗО Ростова-на-Дону
Вячеслав Цеповяз, из банды «Цапков», вместе с бывшим министром жилищно-коммунального хозяйства региона Андреем Майером могли содержаться в одной камере в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, сообщает Life.

Цеповяз являлся членом группы Цапков, которая совершала убийства. Издание, ссылаясь на Телеграм-канал Shot, пишет, что его осудили на срок более 10 лет. В следственный изолятор Ростова Цеповяза перевели во время ожидания рассмотрения апелляционной жалобы по его делу.

Утверждается, что якобы вместе с ним в камере находился бывший министр Андрей Майер.

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«Прямо в камере стоял плазменный телевизор, а на обед они ели красную икру», — пишет издание.

Говорится, что они могли бывать в бане практически каждый день, хотя правила разрешают это только раз в неделю. Официального подтверждения этому пока нет, вся информация уточняется.

Ранее экс-главе МинЖКХ Ростовской области Майеру дали пять лет колонии.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия#Майер
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