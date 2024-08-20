Экс-министр Майер мог быть соседом члена банды Цапок в СИЗО Ростова-на-Дону

Цеповяз являлся членом группы Цапков, которая совершала убийства. Издание, ссылаясь на Телеграм-канал Shot, пишет, что его осудили на срок более 10 лет. В следственный изолятор Ростова Цеповяза перевели во время ожидания рассмотрения апелляционной жалобы по его делу.



Утверждается, что якобы вместе с ним в камере находился бывший министр Андрей Майер.