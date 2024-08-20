Экс-министр Майер мог быть соседом члена банды Цапок в СИЗО Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Цеповяз являлся членом группы Цапков, которая совершала убийства. Издание, ссылаясь на Телеграм-канал Shot, пишет, что его осудили на срок более 10 лет. В следственный изолятор Ростова Цеповяза перевели во время ожидания рассмотрения апелляционной жалобы по его делу.
Утверждается, что якобы вместе с ним в камере находился бывший министр Андрей Майер.
«Прямо в камере стоял плазменный телевизор, а на обед они ели красную икру», — пишет издание.
Говорится, что они могли бывать в бане практически каждый день, хотя правила разрешают это только раз в неделю. Официального подтверждения этому пока нет, вся информация уточняется.
Ранее экс-главе МинЖКХ Ростовской области Майеру дали пять лет колонии.