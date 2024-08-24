«Росатом» предоставил данные об уровне радиации в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В пятницу, 23 августа, энергоблок №1 атомной электростанции в Волгодонске отключили от сети из-за дефекта на турбине. Неисправность устранили, а блок подготовили к включению в сеть и вывели на номинальную мощность. Электроснабжение было полностью восстановлено.
«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет», — заверили в пресс-службе АЭС.
«Росатом» на своём сайте делится информацией, что радиационный фон рядом с электростанцией находится в пределах нормы. Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения составляет до 0,3 микрозиверт в час, что является естественным радиационным фоном.
Ранее Ростехнадзор рассказал, безопасна ли Ростовская АЭС и что происходит с радиацией в регионе.