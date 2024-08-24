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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Радиация в Ростовской области находится на уровне нормы

«Росатом» предоставил данные об уровне радиации в Ростовской области

24 августа 2024, 14:07
Фото: Пресс-служба Ростовской АЭС
Радиация в Ростовской области находится на уровне нормы
Радиация в Ростовской области находится на уровне нормы, сообщается на сайте «Росатома».

В пятницу, 23 августа, энергоблок №1 атомной электростанции в Волгодонске отключили от сети из-за дефекта на турбине. Неисправность устранили, а блок подготовили к включению в сеть и вывели на номинальную мощность. Электроснабжение было полностью восстановлено.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет», — заверили в пресс-службе АЭС.

Дефект выявили на энергоблоке Ростовской АЭС
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«Росатом» на своём сайте делится информацией, что радиационный фон рядом с электростанцией находится в пределах нормы. Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения составляет до 0,3 микрозиверт в час, что является естественным радиационным фоном.

Ранее Ростехнадзор рассказал, безопасна ли Ростовская АЭС и что происходит с радиацией в регионе.

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