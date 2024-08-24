«Росатом» предоставил данные об уровне радиации в Ростовской области

В пятницу, 23 августа, энергоблок №1 атомной электростанции в Волгодонске отключили от сети из-за дефекта на турбине. Неисправность устранили, а блок подготовили к включению в сеть и вывели на номинальную мощность. Электроснабжение было полностью восстановлено.