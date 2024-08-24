rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Сильная жара ожидается в Ростовской области на выходных

Сильная жара ожидается в Ростовской области на выходных

24 августа 2024, 04:56
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области на наступивших выходных должна быть солнечная и жаркая погода, сообщили синоптики.

В субботу и воскресенье будет ясная погода, а температура поднимется до +33 градусов. Ветер усилится до скорости четыре метра в секунду.

В понедельник температура воздуха поднимется до +34 градусов, небо останется ясным, а ветер будет еще сильнее. Во вторник и среду ожидается облачность, температура составит около +32 градусов.

Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
Узнать подробнее

В конце следующей недели сохранятся аналогичные погодные условия. Порывы ветра будут достигать семи метров в секунду.

Добавим, что в ночь на четверг, 29 августа, могут пройти дожди. Температура опустится до +20 градусов.

Ранее более 20 растений упали в донской столице из-за ураганного ветра.

Читайте также:
Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогодыВ Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
Роспотребнадзор доложил о качестве воздуха в Пролетарске
Сегодня, 09:36
Массовая драка произошла ночью у «Пятёрочки» в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:14
Дворец культуры «Ростсельмаш» оцепили в Ростове-на-Дону. Что там происходит?
Сегодня, 07:36
Власти Ростовской области рассказали, в каком формате пройдут школьные линейки
Сегодня, 07:53
Молодой мотоциклист погиб под колёсами иномарки в Ростовской области
Сегодня, 09:47
Как ростовские армяне помогли установить памятник Александру III в Феодосии
Сегодня, 10:24