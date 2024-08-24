Сильная жара ожидается в Ростовской области на выходных

В субботу и воскресенье будет ясная погода, а температура поднимется до +33 градусов. Ветер усилится до скорости четыре метра в секунду.



В понедельник температура воздуха поднимется до +34 градусов, небо останется ясным, а ветер будет еще сильнее. Во вторник и среду ожидается облачность, температура составит около +32 градусов.