Сильная жара ожидается в Ростовской области на выходных

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
В субботу и воскресенье будет ясная погода, а температура поднимется до +33 градусов. Ветер усилится до скорости четыре метра в секунду.
В понедельник температура воздуха поднимется до +34 градусов, небо останется ясным, а ветер будет еще сильнее. Во вторник и среду ожидается облачность, температура составит около +32 градусов.
В конце следующей недели сохранятся аналогичные погодные условия. Порывы ветра будут достигать семи метров в секунду.
Добавим, что в ночь на четверг, 29 августа, могут пройти дожди. Температура опустится до +20 градусов.
Ранее более 20 растений упали в донской столице из-за ураганного ветра.