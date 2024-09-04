УК в России нашли способ увеличить размер платежей за услуги ЖКХ

Общественник рассказал, что в Москве, в районе Тропарево-Никулино, они столкнулись с ситуацией, когда рост коммунальных платежей оказался не 100%, а составил 4500%. Статистически расходы на воду для мытья подъездов и лифтов выросли с 10 тысяч рублей до 450 тысяч рублей в месяц. Аналогичная ситуация с затратами на электричество, которые увеличились в два с половиной раза, то есть на 250%, достигнув около 3 миллионов рублей в год. Также возникают проблемы с оплатой вывоза мусора: начисления делают по нормативу, однако оплату производят по фактическим показателям, добавляя еще около 2,5-3 миллионов рублей.