rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

УК в России нашли способ увеличить размер платежей за услуги ЖКХ

УК в России нашли способ увеличить размер платежей за услуги ЖКХ

4 сентября 2024, 09:35
Фото: donland.ru
УК в России нашли способ увеличить размер платежей за услуги ЖКХ
В России управляющие компании получили возможность поднять платежи на общедомовые нужды, сообщают «Новые известия».

Власти приняли решение убрать лимит в 5% от общих платежей за водоснабжение, отопление общих помещений в доме, работу лифтов и прочие сервисы. В результате стоимость этих услуг резко увеличилась.

В Ростовской области подорожали услуги ЖКХ с 1 июля
Узнать подробнее

Общественник рассказал, что в Москве, в районе Тропарево-Никулино, они столкнулись с ситуацией, когда рост коммунальных платежей оказался не 100%, а составил 4500%. Статистически расходы на воду для мытья подъездов и лифтов выросли с 10 тысяч рублей до 450 тысяч рублей в месяц. Аналогичная ситуация с затратами на электричество, которые увеличились в два с половиной раза, то есть на 250%, достигнув около 3 миллионов рублей в год. Также возникают проблемы с оплатой вывоза мусора: начисления делают по нормативу, однако оплату производят по фактическим показателям, добавляя еще около 2,5-3 миллионов рублей.

Отмечается, что жильцы по этому поводу обратились в Роспотребнадзор.

Ранее стало известно, что более 10 миллиардов рублей уйдет на подготовку к отопительному сезону на Дону.

Читайте также:
Депутат призвала пересматривать тарифы ЖКХ раз в пять летЖителей Ростовской области пугают гигантские осы и высокие цены на услуги ЖКХВ Ростовской области подорожали услуги ЖКХ с 1 июля
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
Власти Ростовской области за бесценок распродают иномарки
Сегодня, 07:04
«Союзмультфильм» заставил уничтожить Чебурашку в Ростовской области
Сегодня, 08:35
Риелтор объяснила, почему квартиры в Ростове дороже, чем в Санкт-Петербурге
Сегодня, 08:28
Ростовчан хотят штрафовать за нарушение особого режима реагирования
Сегодня, 08:20
Пункты приема бутылок откроют для жителей Ростовской области
Сегодня, 07:57
Число госпитализированных с COVID-19 в Ростовской области выросло вдвое
Сегодня, 07:08