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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Губернатор Голубев опроверг сообщения о платном проезде по мосту к Зеленому острову

Голубев рассказал, что будет с оплатой за проезд по мосту на Зеленый остров в Ростове

5 сентября 2024, 17:07
Фото: 1MI
Губернатор Голубев опроверг сообщения о платном проезде по мосту к Зеленому острову

Голубев опроверг слухи о плате за проезд по мосту к Зеленому острову в Ростове

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что за проезд по стационарному мосту к Зеленому острову не собираются вводить.

Обеспокоенные жители Ростовской области обратились к губернатору с вопросом о новом мосте к Зеленому острову. По их словам в интернете появилась информация о том, что переправа будет платной. Глава региона успокоил автомобилистов, заверив, что это не так.

— Я такой информации не имею, не видел нигде такого сообщения. Я знаю, что сейчас идет проектирование стационарного моста. В текущем году оно завершится, ориентировочно в ноябре. Но никакой платы за проезд никто не планирует вводить, — рассказал Василий Голубев.

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Ранее глава региона утверждал, что Зеленый остров может стать новой точкой роста, одним из излюбленных мест ростовчан. Для этого администрации города придется приложить все усилия. Мост создаст все условия для того, чтобы туда активнее приходили и приезжали люди.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Мост#Зеленый остров#Губернатор Голубев
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