Голубев рассказал, что будет с оплатой за проезд по мосту на Зеленый остров в Ростове

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Обеспокоенные жители Ростовской области обратились к губернатору с вопросом о новом мосте к Зеленому острову. По их словам в интернете появилась информация о том, что переправа будет платной. Глава региона успокоил автомобилистов, заверив, что это не так.
— Я такой информации не имею, не видел нигде такого сообщения. Я знаю, что сейчас идет проектирование стационарного моста. В текущем году оно завершится, ориентировочно в ноябре. Но никакой платы за проезд никто не планирует вводить, — рассказал Василий Голубев.
Ранее глава региона утверждал, что Зеленый остров может стать новой точкой роста, одним из излюбленных мест ростовчан. Для этого администрации города придется приложить все усилия. Мост создаст все условия для того, чтобы туда активнее приходили и приезжали люди.