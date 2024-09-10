Психиатры в Ростове будут лечить депрессию электрошоком. Насколько это правда?

По его словам, ЭСТ — один из эффективных способов лечения ряда тяжелых психических расстройств, известный с 30-х годов XX века. Считается, что при ЭСТ происходит выброс физиологически активных веществ — катехоламинов. В их числе норадреналин (вызывает прилив энергии, снижает чувство страха) и дофамин («гормон удовольствия», отвечающий также за мотивацию). По словам врача, метод имеет хорошую доказательную базу и применяется во всем мире. Так, ЭСТ рекомендуется в консенсусном руководстве 2023 года по доказательным принципам лечения кататонии, подготовленном Британской ассоциацией психофармакологии. Клиническое руководство 2020 г. по лечению большого депрессивного расстройства Общества психиатров Австралии и Новой Зеландии также рекомендует ЭСТ как один из наиболее эффективных методов лечения данного заболевания и кататонии.