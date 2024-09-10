Психиатры в Ростове будут лечить депрессию электрошоком. Насколько это правда?

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
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Updated Сегодня, 16:26
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
СМИ и социальные сети вот уже несколько дней будоражит новость о том, что в России введут лечение методом электросудорожной терапии (ЭСТ) или попросту говоря — электрошоком. В Сети сразу вспомнили, что метод использовали для так называемой «карательной медицины», а также тот факт, что после нескольких сеансов подобных процедур погиб писатель Эрнест Хеменгуэй.
Если разобраться, Минздрав действительно обновил руководство для врачей-психиатров, которое вступает в силу с 1 января 2025 года. Клинические рекомендации ведомства по диагностике и лечению специфических расстройств личности есть в открытом доступе. В частности, в пункте 3.3 документа говорится о применении метода под названием «электросудорожная терапия» (ЭСТ), который рекомендован в ряде случаев при депрессии.
Свои пояснения в интервью «Комсомольской правде» дал руководитель отделения нелекарственных методов лечения и интенсивной терапии Московского НИИ психиатрии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Эдуард Цукарзи.
По его словам, ЭСТ — один из эффективных способов лечения ряда тяжелых психических расстройств, известный с 30-х годов XX века. Считается, что при ЭСТ происходит выброс физиологически активных веществ — катехоламинов. В их числе норадреналин (вызывает прилив энергии, снижает чувство страха) и дофамин («гормон удовольствия», отвечающий также за мотивацию). По словам врача, метод имеет хорошую доказательную базу и применяется во всем мире. Так, ЭСТ рекомендуется в консенсусном руководстве 2023 года по доказательным принципам лечения кататонии, подготовленном Британской ассоциацией психофармакологии. Клиническое руководство 2020 г. по лечению большого депрессивного расстройства Общества психиатров Австралии и Новой Зеландии также рекомендует ЭСТ как один из наиболее эффективных методов лечения данного заболевания и кататонии.
Что касается слухов о негуманности метода, то проведение процедуры в современных условиях отличается от того, как это происходило в прошлом столетии. Сегодня пациент при лечении ЭСТ не чувствует боли и страданий.
«Процедуры проводятся под наркозом и с использованием миорелаксантов — лекарственных средств, снижающих тонус скелетной мускулатуры. Это исключает какие-либо неприятные ощущения у пациентов. Метод считается в целом безопасным и применяется только после тщательного обследования (в том числе электроэнцефалографии)», — сообщил Эдуард Цукарзи.
Стоит уточнить, что после внедрения в 1938 году электросудорожной терапии она изначально была немодифицированной, из-за чего и появился тезис о ее негуманности и опасности. Однако в 1950-е годы ЭСТ подверглась модификации: сеансу ЭСТ стало предшествовать применение анестезии и мышечной релаксации. Чтобы не достичь судорожного порога, для анестезии при модифицированной ЭСТ применяют минимальные дозы кратковременно действующих барбитуратов. После введения модифицированной ЭСТ она стала обычной практикой в Западной Европе, Северной Америке и Австралии.
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