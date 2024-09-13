Россияне закупают лекарства впрок из-за их грядущего подорожания

Posted 13 сентября, 06:47
Published 13 сентября, 06:47
Modified 13 сентября, 06:49
Updated 13 сентября, 06:49
Аналитики полагают, что цены на препараты продолжат устойчивый рост в стране. Это связано с западными санкциями и монополизацией фармацевтического рынка. Россияне, чьи доходы и так снижаются, закупаются лекарствами впрок.
Также на фармацевтическом рынке складывается дефицит лекарств. Причём жизненно важных, в том числе для больных раком и диабетом. К примеру, препараты для лечения онкологических заболеваний с действующими веществами рибоциклиб («Рисарг»), или олапариб («Линпарза»), или лорлатиниб («Лорвиква»).
Сами врачи жалуются на нехватку антибиотиков, инсулинов, антидепрессантов, противоэпилептических, противосудорожных лекарств, а также препаратов, снижающих давление, и вакцин. О нехватке гормональных препаратов для женщин и комбинированных оральных контрацептивов заявляли гинекологи.