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Posted 13 сентября, 06:47

Published 13 сентября, 06:47

Modified 13 сентября, 06:49

Updated 13 сентября, 06:49

Россияне закупают лекарства впрок из-за их грядущего подорожания

Россияне закупают лекарства впрок из-за их грядущего подорожания

13 сентября 2024, 06:47
Фото: 1MI
Россияне закупают лекарства впрок из-за их грядущего подорожания
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Здоровье и красота
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Аналитики полагают, что цены на препараты продолжат устойчивый рост в стране. Это связано с западными санкциями и монополизацией фармацевтического рынка. Россияне, чьи доходы и так снижаются, закупаются лекарствами впрок.

Также на фармацевтическом рынке складывается дефицит лекарств. Причём жизненно важных, в том числе для больных раком и диабетом. К примеру, препараты для лечения онкологических заболеваний с действующими веществами рибоциклиб («Рисарг»), или олапариб («Линпарза»), или лорлатиниб («Лорвиква»).

Сами врачи жалуются на нехватку антибиотиков, инсулинов, антидепрессантов, противоэпилептических, противосудорожных лекарств, а также препаратов, снижающих давление, и вакцин. О нехватке гормональных препаратов для женщин и комбинированных оральных контрацептивов заявляли гинекологи.

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Ранее ЦБ предупредил о росте цен на лекарства в Ростовской области.

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