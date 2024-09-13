Россияне закупают лекарства впрок из-за их грядущего подорожания

Также на фармацевтическом рынке складывается дефицит лекарств. Причём жизненно важных, в том числе для больных раком и диабетом. К примеру, препараты для лечения онкологических заболеваний с действующими веществами рибоциклиб («Рисарг»), или олапариб («Линпарза»), или лорлатиниб («Лорвиква»).