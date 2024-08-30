Эксперты рассказали, может ли «волшебная» трава от блогеров помочь похудеть

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Ранее бум среди худеющих произвёл определенный препарат. По слухам, именно его использовали для резкого снижения веса звёзды шоу-бизнеса. Сейчас медикамент отошёл на второй план. Популярность обрёл псиллиум — шелуха подорожника. Блогеры в соцсетях пропагандируют его как эффективный способ борьбы с избыточным весом. К тому же шелуха подорожника буквально валяется под ногами.
Терапевт Марина Баяндина в беседе с «Новыми Известиями» объяснила, что псиллиум — это клетчатка, которая используется в медицине. Как и любая клетчатка, она улучшает стул, положительно влияет на работу кишечника, создает объёмы пищи. Её можно принимать как БАД.
Псиллиум можно просто принимать с водой, можно смешивать, например, с едой, чтобы обогащать клетчаткой и создавать объём. Также его можно вмешивать в выпечку, чтобы уменьшать калорийность.
Ранее врач объяснила, почему возвращается лишний вес.