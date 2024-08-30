Эксперты рассказали, может ли «волшебная» трава от блогеров помочь похудеть

Ранее бум среди худеющих произвёл определенный препарат. По слухам, именно его использовали для резкого снижения веса звёзды шоу-бизнеса. Сейчас медикамент отошёл на второй план. Популярность обрёл псиллиум — шелуха подорожника. Блогеры в соцсетях пропагандируют его как эффективный способ борьбы с избыточным весом. К тому же шелуха подорожника буквально валяется под ногами.