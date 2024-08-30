rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Эксперты рассказали, может ли «волшебная» трава от блогеров помочь похудеть

Эксперты рассказали, может ли «волшебная» трава от блогеров помочь похудеть

30 августа 2024, 09:42
Фото: Pxhere.com
Эксперты рассказали, может ли «волшебная» трава от блогеров помочь похудеть
В соцсетях благодаря блогерам популярность обрёл новый метод похудения, подробнее о нём рассказали «Новые известия».

Ранее бум среди худеющих произвёл определенный препарат. По слухам, именно его использовали для резкого снижения веса звёзды шоу-бизнеса. Сейчас медикамент отошёл на второй план. Популярность обрёл псиллиум — шелуха подорожника. Блогеры в соцсетях пропагандируют его как эффективный способ борьбы с избыточным весом. К тому же шелуха подорожника буквально валяется под ногами.

Голливудские звезды худеют с помощью препарата от диабета
Узнать подробнее

Терапевт Марина Баяндина в беседе с «Новыми Известиями» объяснила, что псиллиум — это клетчатка, которая используется в медицине. Как и любая клетчатка, она улучшает стул, положительно влияет на работу кишечника, создает объёмы пищи. Её можно принимать как БАД.

Псиллиум можно просто принимать с водой, можно смешивать, например, с едой, чтобы обогащать клетчаткой и создавать объём. Также его можно вмешивать в выпечку, чтобы уменьшать калорийность.

Ранее врач объяснила, почему возвращается лишний вес.

Читайте также:
Импланты вживили в череп трём детям в Ростовской областиЧисло больных редкими заболеваниями выросло почти в два раза в Ростовской областиВ Ростовской области усилили мониторинг за уровнем радиации
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Здоровье и красота#Новости#Ростов-на-Дону#Здоровье#Похудение
Подпишитесь
Поставщик контрафактных сигарет пытался подкупить полицейского на Дону
Сегодня, 08:29
Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал, когда закончится СВО
Сегодня, 08:00
Грозы и ливни надвигаются на Ростовскую область
Сегодня, 07:53
Зубы гигантских акул обнаружили в Ростовской области
Сегодня, 07:29
Гидрометеослужба предупредила об обмелении реки Дон в Ростовской области
Сегодня, 06:43
Власти предупредили жителей Ростовской области о проблемах с питьевой водой
Сегодня, 05:55