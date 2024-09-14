Скончалась редактор Ростовского филиала «Российской газеты» Лариса Ионова

Posted 14 сентября, 15:23
Published 14 сентября, 15:23
Modified 14 сентября, 15:23
Updated 14 сентября, 15:23
Коллеги вспоминают Ларису Ионову как профессионала, доброго и отзывчивого человека. Её работа журналиста приносила помощь людям и влияла на освещение важных проблем в обществе.
«Её газетные статьи зачитывали до дыр, ее заметки в интернете собирали по несколько миллионов просмотров. Без всякого преувеличения Лариса смогла сказать новое слово в журналистике», — вспоминают о ней коллеги.
У Ионовой были двое детей и пятеро внуков. Жизнь журналистки прерывал смертельный недуг.