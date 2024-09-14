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Posted 14 сентября, 15:23

Published 14 сентября, 15:23

Modified 14 сентября, 15:23

Updated 14 сентября, 15:23

В Ростове ушла из жизни редактор Ростовского филиала «Российской газеты» Лариса Ионова

Скончалась редактор Ростовского филиала «Российской газеты» Лариса Ионова

14 сентября 2024, 15:23
Фото: 1MI
В Ростове ушла из жизни редактор Ростовского филиала «Российской газеты» Лариса Ионова
В Ростове ушла из жизни редактор Ростовского филиала «Российской газеты» Лариса Ионова, сообщили коллеги журналистки.

Коллеги вспоминают Ларису Ионову как профессионала, доброго и отзывчивого человека. Её работа журналиста приносила помощь людям и влияла на освещение важных проблем в обществе.

«Её газетные статьи зачитывали до дыр, ее заметки в интернете собирали по несколько миллионов просмотров. Без всякого преувеличения Лариса смогла сказать новое слово в журналистике», — вспоминают о ней коллеги.

У Ионовой были двое детей и пятеро внуков. Жизнь журналистки прерывал смертельный недуг.

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