В Ростове обсудили перспективы развития автотранспортной системы региона

— Первое — детальное транспортно-социологическое исследование, то есть изучение интересов пассажиров. На что они готовы, а на что нет. Есть большой сегмент жителей, живущих на невысокий доход, и для них любое повышение тарифа очень ощутимо. Во-вторых, если объект в городе переносят с одной точки в другую, то меняются и трафики, а если посмотреть на карту вашего города, то мы увидим, что в Ростове лишней пропускной способности нет. А вот узких мест предостаточно. Поэтому необходимо все аккуратно пересчитать и провести транспортное моделирование трафика. Третья вещь — аккуратный анализ финансовой деятельности перевозчиков. Если у них будут финансовые дыры, то они и вовсе возить перестанут. Никто не будет работать себе в убыток. Назовите это как хотите, хоть предпроектное исследование. Но эти вопросы должны быть изучены, а любой пробел закончится ссорой с горожанами, — добавил эксперт.