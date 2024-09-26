В Ростове обсудили перспективы развития автотранспортной системы региона

Posted 26 сентября, 06:08
Published 26 сентября, 06:08
Modified 26 сентября, 06:10
Updated 26 сентября, 06:10
Причиной привлечения общественного внимания стали недавние изменения маршрутной сети и перенос ряда межмуниципальных маршрутов с Пригородного автовокзала на открытый в донской столице новый «Центральный» автовокзалаэ. Это событие отразилось на логистике для тысяч жителей области.
Напомним, что автовокзал «Центральный» расположился по проспекту Шолохова на территории старого аэропорта. Областные и городские власти позиционируют этот проект как новый транспортный хаб Юга, где в одной точке сошлись городские, областные, межрегиональные и международные маршруты.
Тем не менее, открытие нового автовокзала, нарушило привычный ритм жизни многих ростовчан. Если раньше они могли уехать в нужную точку с пригородного автовокзала, то теперь им необходимо добираться до нового «Центрального».
Такое развитие событий вызвало возмещения у многих жителей области, так как некоторым из них теперь приходится ехать по городу с пересадкой, что по их словам существенно бьет по карману.
Как следствие, в администрацию «Пригородного» автовокзала стали поступать сотни жалоб, однако исправить ситуацию оказалось не так просто. Для обсуждения причин жалоб граждан и был организован круглый стол, за которым собрались представители регионального Минтранса области, руководители компаний, осуществляющих перевозки, представители вокзалов и эксперты.
— Мы убедились и проблемы подтвердили все участники диалога, что взаимодействие на должном уровне не налажено. Вопрос волнует и Минстранс, и перевозчиков, и руководителей вокзалов. Есть разные структуры, которые должны работать в постоянном взаимодействии как единый механизм, — сказал Александр Андрусенко.
Научный руководитель факультета городского и регионального развития НИУ Высшей школы экономики, Председатель Общественно-экспертного совета национального проекта «Безопасные качественные дороги», Михаил Блинкин, который выступал в роли эксперта круглого стола, в процессе беседы определил три базовых вопроса. По его словам, исследовав их, можно решить сложившуюся проблему.
— Первое — детальное транспортно-социологическое исследование, то есть изучение интересов пассажиров. На что они готовы, а на что нет. Есть большой сегмент жителей, живущих на невысокий доход, и для них любое повышение тарифа очень ощутимо. Во-вторых, если объект в городе переносят с одной точки в другую, то меняются и трафики, а если посмотреть на карту вашего города, то мы увидим, что в Ростове лишней пропускной способности нет. А вот узких мест предостаточно. Поэтому необходимо все аккуратно пересчитать и провести транспортное моделирование трафика. Третья вещь — аккуратный анализ финансовой деятельности перевозчиков. Если у них будут финансовые дыры, то они и вовсе возить перестанут. Никто не будет работать себе в убыток. Назовите это как хотите, хоть предпроектное исследование. Но эти вопросы должны быть изучены, а любой пробел закончится ссорой с горожанами, — добавил эксперт.
Обсуждение длилось более часа. Мнениями о сложившейся ситуации делились представители регионального Минтранса и перевозчики. В частности, начальник управления транспорта регионального Минтранса Алла Лоскутникова увидела в происходящем здоровую конкуренцию.
— Здоровая конкуренция дала перевозчику увеличение графиков с Пригородного вокзала. Если раньше он обслуживался тремя-четырьмя графиками, то сейчас у него их восемь. Он все карты свои задействовал. Сказать, что это плохо, Министерство транспорта, да и сами перевозчики, не смогут. Получается, что вопрос, который сейчас образовался, показывает и плюсы. У нас с перевозчиками прямой контакт и они от этого выиграли, — заявила представитель Минтранса.
Ей возразил руководитель ООО «Новочеркасские пассажирские перевозки» Александр Сага. По его мнению, в вопросе необходимо индивидуально рассматривать каждого перевозчика.
Здоровую конкуренцию не увидела в происходящем и генеральный директор ООО «Ростдонавтовокзал» Софья Резниченко.
— Это не совсем конкуренция, изменилось многое, произошел отток пассажиров и забрали именно те рейсы, которые необходимы значимой части наших пассажиров, — пояснила директор «Пригородного» вокзала.
Генеральный директор ведущего научно-исследовательского центра России в области эксплуатации автомобильного транспорта НИИАТ Валерий Викторович Машков высказал мнение, что в такой сложной агломерации как Ростов-на-Дону развитие и модернизация транспортной системы должны осуществляться на основе серьезных исследований всех составляющих процесса.
Надо отметить, что разговор получился конструктивным и каждый из участников круглого стола отметил, что беседа была полезной. Была затронута важная для жителей региона проблема. От правильности её решения зависит в том числе и авторитет власти, уровень поддержки её жителями. Главным и безусловным приоритетом здесь должны быть интересы ростовчан!
Поэтому присутствующие договорились встретиться еще раз в более широком составе, пригласив к обсуждению другие структуры, включая городской департамент транспорта.