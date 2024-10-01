Иран атакует Израиль ракетами в ответ на гибель лидеров «Хезболлы» и «ХАМАС»

Posted 1 октября, 17:50
Published 1 октября, 17:50
Modified 1 октября, 17:52
Updated 1 октября, 17:52
Армия обороны Израиля сообщает, что Иран запустил до 500 ракет в сторону еврейского государства. При этом Корпус стражей исламской революции в Ливане предостерёг Тель-Авив, что Израиль ждут новые массированные атаки в случае ответа ЦАХАЛ.
Иран объяснил свою атаку местью за смерть лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.
Армия обороны Израиля призвала жителей страны укрыться в бомбоубежищах.
Лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит этим летом во время своего визита в Иран. Тогда многие обвинили в его смерти Израиль. В Тель-Авиве не подтверждали, но и не опровергали эти сведения.
Бывший лидер «Хезболлы» Хасан Насралла погиб на днях в результате израильского авиаудара по столице Ливана Бейруту. Вместе с Насраллой был убит и командующий силами КСИР Аббас Нилфорушан.
Ранее Британия разрешила Украине удары ракетами, которые могут достать до Ростова.
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