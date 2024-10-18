Оставил на память: милиционер из Ростова показал наручники для Чикатило

Сотруднику милиции тогда был всего 21 год. Молодого правоохранителя отправили на замену коллеги, который ушел в отпуск. От Виктора требовалось ходить пристегнутым наручниками к Чикатило во время следственных экспериментов. Вместе с маньяком он выезжал на места преступлений, где тот показывал, как расправлялся с жертвами. Пристегнутый Виктор был в роли «грузила», чтобы преступник не смог оказать сопротивление или сбежать.