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Posted 18 октября, 12:16

Published 18 октября, 12:16

Modified 18 октября, 12:18

Updated 18 октября, 12:18

Оставил на память: милиционер из Ростова показал наручники для Чикатило

Оставил на память: милиционер из Ростова показал наручники для Чикатило

18 октября 2024, 12:16
Фото: Жак Дюпакье/pastvu.com
Оставил на память: милиционер из Ростова показал наручники для Чикатило

Милиционер из Ростова показал наручники, которые были на маньяке Чикатило

Милиционер из Ростова Виктор Соловьев показал наручники, которыми был прикован к серийному маньяку Андрею Чикатило. Правоохранитель рука об руку находился с жестоким убийцей во время следственных экспериментов в 1992 году.

Сотруднику милиции тогда был всего 21 год. Молодого правоохранителя отправили на замену коллеги, который ушел в отпуск. От Виктора требовалось ходить пристегнутым наручниками к Чикатило во время следственных экспериментов. Вместе с маньяком он выезжал на места преступлений, где тот показывал, как расправлялся с жертвами. Пристегнутый Виктор был в роли «грузила», чтобы преступник не смог оказать сопротивление или сбежать.

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Во время такого следственного эксперимента один из наручников сломался.

— Начальник сказал: «Давай спишем их, а тебе дадим другие, а эти выбрось», — вспоминает Виктор Соловьев в программе «Малахов». — А я их отремонтировал и оставил себе как служебное специальное средство. Я потом с ними даже нес службу и пристегивал ими еще много нарушителей и преступников.

Эти наручники пытались выкупить даже иностранные журналисты, устроив настоящий аукцион. Узнав о них во время перерыва на судебном заседании, корреспонденты наперебой называли все более высокую цену. Но Виктор отказался от всех предложений.

Однако выезды на места преступлений молодому милиционеру давались нелегко. Подробнее о том, с чем столкнулся правоохранитель, читайте в материале RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Преступления#Следствие#Наручники#Чикатило#Воспоминания#Маньяк
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