Оставил на память: милиционер из Ростова показал наручники для Чикатило

Posted 18 октября, 12:16
Published 18 октября, 12:16
Modified 18 октября, 12:18
Updated 18 октября, 12:18
Сотруднику милиции тогда был всего 21 год. Молодого правоохранителя отправили на замену коллеги, который ушел в отпуск. От Виктора требовалось ходить пристегнутым наручниками к Чикатило во время следственных экспериментов. Вместе с маньяком он выезжал на места преступлений, где тот показывал, как расправлялся с жертвами. Пристегнутый Виктор был в роли «грузила», чтобы преступник не смог оказать сопротивление или сбежать.
Во время такого следственного эксперимента один из наручников сломался.
— Начальник сказал: «Давай спишем их, а тебе дадим другие, а эти выбрось», — вспоминает Виктор Соловьев в программе «Малахов». — А я их отремонтировал и оставил себе как служебное специальное средство. Я потом с ними даже нес службу и пристегивал ими еще много нарушителей и преступников.
Эти наручники пытались выкупить даже иностранные журналисты, устроив настоящий аукцион. Узнав о них во время перерыва на судебном заседании, корреспонденты наперебой называли все более высокую цену. Но Виктор отказался от всех предложений.
Однако выезды на места преступлений молодому милиционеру давались нелегко. Подробнее о том, с чем столкнулся правоохранитель, читайте в материале RostovGazeta.