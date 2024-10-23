Перебудили весь район: в Ростовской области спасли щенка и котенка из ловушек

Posted 23 октября, 04:58
Published 23 октября, 04:58
Modified 23 октября, 05:00
Updated 23 октября, 05:00
Котенок застрял на крыше балкона второго этажа в станице Вешенской Шолоховского района. Голосистый малыш буквально не давал спать жильцам. Как только они поняли, откуда доносится мяуканье, то вызвали спасателей. На помощь пришли специалисты местного подразделения службы спасения на воде. Они спустили верхолаза на землю и отпустили.
Щенка вызволили из ловушки в станице Базковской — бедолага упал в водопроводный люк. Выбраться самостоятельно не получалось. Все, что оставалось испуганному крохе, — скулить в надежде, что его услышат. К счастью, поблизости оказались неравнодушные люди. Хозяйка дома, рядом с которым находился люк, обратилась за помощью к спасателям. Вскоре четвероного в целости и сохранности вернули хозяйке.
Ранее в Ростовской области спасли котенка, застрявшего на арматуре на кладбище.