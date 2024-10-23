Перебудили весь район: в Ростовской области спасли щенка и котенка из ловушек

Щенка вызволили из ловушки в станице Базковской — бедолага упал в водопроводный люк. Выбраться самостоятельно не получалось. Все, что оставалось испуганному крохе, — скулить в надежде, что его услышат. К счастью, поблизости оказались неравнодушные люди. Хозяйка дома, рядом с которым находился люк, обратилась за помощью к спасателям. Вскоре четвероного в целости и сохранности вернули хозяйке.