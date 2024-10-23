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Posted 23 октября, 04:58

Published 23 октября, 04:58

Modified 23 октября, 05:00

Updated 23 октября, 05:00

Скулил и мяукал: в Ростовской области спасли щенка и котенка, попавших в ловушки

Перебудили весь район: в Ростовской области спасли щенка и котенка из ловушек

23 октября 2024, 04:58
Фото: группа ВК РО ПСС ВВ ТМ. https://vk.com/wall-217320315_464
Скулил и мяукал: в Ростовской области спасли щенка и котенка, попавших в ловушки

В Ростовской области спасли щенка и котенка из ловушек

В Шолоховском районе Ростовской области спасли щенка и котенка, угодивших в ловушки. Животные жалобно кричали о помощи — самостоятельно выбраться им не удавалось. Историю спасения рассказали в Ростовской областной «ПСС ВВ ТМ» 22 октября.

Котенок застрял на крыше балкона второго этажа в станице Вешенской Шолоховского района. Голосистый малыш буквально не давал спать жильцам. Как только они поняли, откуда доносится мяуканье, то вызвали спасателей. На помощь пришли специалисты местного подразделения службы спасения на воде. Они спустили верхолаза на землю и отпустили.

Скулил и мяукал: в Ростовской области спасли щенка и котенка, попавших в ловушкиСкулил и мяукал: в Ростовской области спасли щенка и котенка, попавших в ловушки
Скулил и мяукал: в Ростовской области спасли щенка и котенка, попавших в ловушки.
Фото: группа ВК РО ПСС ВВ ТМ. https://vk.com/wall-217320315_464
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Щенка вызволили из ловушки в станице Базковской — бедолага упал в водопроводный люк. Выбраться самостоятельно не получалось. Все, что оставалось испуганному крохе, — скулить в надежде, что его услышат. К счастью, поблизости оказались неравнодушные люди. Хозяйка дома, рядом с которым находился люк, обратилась за помощью к спасателям. Вскоре четвероного в целости и сохранности вернули хозяйке.

Ранее в Ростовской области спасли котенка, застрявшего на арматуре на кладбище.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Животные#Спасатели
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