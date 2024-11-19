Кухня по-нахичевански: как донские армяне готовили долму и пили мацун в Ростове

Напомним, что ранее краевед Георгий Багдыков рассказал, как кутили до революции купцы в Ростове и Нахичевани-на-Дону. До 1917 года в Нахичевани купцы особенно шумно и весело отмечали те или иные успешные сделки. Об этом вспоминал и знаменитый художник Мартирос Сарьян: «Попировав вволю, богачи вместе с товарищами садились на фаэтоны с зурначами и катались по всему городу, оглашая окрестности пронзительными звуками зурны. Во время этих прогулок кучерам-музыкантам и лакеям перепадали весьма обильные чаевые. В такие дни по всему городу говорили, что Красильников, или Езеков, или такой-то кутит».