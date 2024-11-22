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Posted 22 ноября, 08:46

Published 22 ноября, 08:46

Modified 22 ноября, 08:48

Updated 22 ноября, 08:48

Общественники собрались уничтожить память об ученом психоаналитике в Ростове

Общественники хотят снять доску в честь психоаналитика Сабины Шпильрейн в Ростове

22 ноября 2024, 08:46
Фото: Alexander Roumega/cc by sa 4.0/wikimedia.org. Общественники собрались уничтожить память об ученом психоаналитике в Ростове

В Ростове хотят снять мемориальную доску в честь психоаналитика Сабины Шпильрейн

Сюжет
Эксклюзив
Общественники посчитали ошибочной надпись на мемориальной доске дома на Пушкинской в Ростове, которая посвящена памяти известного ученого психоаналитика Сабины Шпильрейн. Они потребовали отменить постановление городских властей на установку этого памятного знака и убрать его с жилого дома.

Почему представители ростовчане выступили с такой инициативой и как на это отреагировало научное сообщество — в материале RostovGazeta.

Экскурсионный маршрут

По словам экспертов, в 2002 году на стене жилого дома на Пушкинской, 83 в Ростове появилась мемориальная доска. Она посвящена памяти легендарного ученого психоаналитика Ростова Сабины Шпильрейн.

Сделано это было официально, со всеми необходимыми документами. Инициативу об установке мемориальной доски в память о Сабине Шпильрейн единогласно поддержали все члены комиссии по наименованиям общественно-значимых мест. Было издано постановление мэра. Расходы на установку мемориальной доски взял на себя один из ростовских вузов.

Сабина Шпильрейн родилась в Ростове, закончила на Пушкинской Екатерининскую гимназию. Сейчас — это территория городского парка с установленной в память о школе мемориальной доской.

«Между Соборным и Буденновским работает музей, созданный памяти Шпильрейн. Это экскурсионный маршрут, куда водят экскурсии, приходят многие люди. А, главное, что на Пушкинской сохранился дом, и даже осталась дверь, которая была», — отмечает председатель ростовского отделения ВООПИиК Александр Кожин.
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Странная история

В сентябре 2024 года в Управление культуры города поступило ходатайство с требованием демонтировать мемориальную доску памяти Сабины Шпильрейн с дома на Пушкинской в Ростове.

В Управление культуры города поступило ходатайство с требованием демонтировать мемориальную доску памяти Сабины ШпильрейнВ Управление культуры города поступило ходатайство с требованием демонтировать мемориальную доску памяти Сабины Шпильрейн
В Управление культуры города поступило ходатайство с требованием демонтировать мемориальную доску памяти Сабины Шпильрейн. Фото: Ctac/cc by sa 3.0/wikimedia.org

Некоммерческая организация десантников и спецназовцев, опираясь на подписи представителей общественных движений, пришла к выводу, что Сабина Шпильрейн не заслуживает мемориальной доски. Этот документ есть в наличии редакции.

Авторы ходатайства высказывают мнение, что биографические данные Сабины на мемориальной доске указаны неверно. И подозревают, что она была сотрудницей западной разведки.

В ходатайстве сообщается, что упоминаемый на памятной доске Карл Юнг — якобы преступник. А известный пионер психоанализа Зигмунд Фрейд [по другому Фройд — прим. редакции]  — враг советского народа. Также общественники выказывают сомнения и в научных достижениях психоаналитика.

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История по заказу

Для выяснения ситуации RostovGazeta обратилась к доктору исторических наук, профессору, известному историку Сергею Кислицыну.

«Подписавшие ходатайство „народные историки“ ничего не представляют собой ни в научном ни в около научном мире. В большой науке я уже 40 лет. И таких движений там я никогда не видел», — сообщает профессор.

Собеседник добавляет, что с отвращением прочитал ходатайство о демонтаже мемориальной доски в память о Сабине Шпильрейн.

Собеседник добавляет, что с отвращением прочитал ходатайство о демонтаже мемориальной доски в память о Сабине Шпильрейн.Собеседник добавляет, что с отвращением прочитал ходатайство о демонтаже мемориальной доски в память о Сабине Шпильрейн.
Собеседник добавляет, что с отвращением прочитал ходатайство о демонтаже мемориальной доски в память о Сабине Шпильрейн.. Фото: худ. Н. Полюшенко/Alexander Roumega/Добросовестное использование/wikimedia.org
«Могу сказать, что я слышал множество подобных глупостей, и все это — поклеп. Здесь озвучивается позиция каких-то сил, которые пытаются аннулировать историю. Эти люди или выполняют чей-то заказ, или просто пытаются прославиться подобным образом», — делится мнением Сергей Кислицын.

Историк подчеркивает, что Сабина Шпильрейн — это гордость нашего Ростова. Это мировое имя одного из соавторов теории психоанализа Карла Юнга. И ее знают во всем мире.

«Так уж сложилась у нее судьба, что в Ростове она не была признана. Но с немцами она точно никак не могла сотрудничать», — уточняет собеседник.

Такой же точки зрения придерживается и Александр Кожин.

«Знаете, как привлечь внимание? Надо на „черное“ сказать „белое“. И наоборот. То есть взять общеизвестные факты, созданные на основе архивных материалов, и перевернуть их на свой лад. Так, собственно, и произошло. Никто на это серьезно не реагировал, видя, что это бред, поэтому решили направить официальный запрос от общественной организации. А при этом никаких конкретных доказательств их высказываниям нет. О Сабине написано много книг, создано много фильмов, в том числе и документальных. В 2007 году вышла ее большая биография. И все это — на основе архивных фактов», — подчеркивает председатель ростовского отделения ВООПИиК.

Получить комментарии у автора ходатайства корреспонденту RostovGazeta не удалось. Телефон автономной некоммерческой организации не значится в открытых источниках, а указанный электронный адрес оказался не существующим.

Не ответил на звонок и один из представителей движения, подписавший документ — его мобильный оказался выключен. Мы будем следить за этой историей.

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