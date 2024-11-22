Общественники хотят снять доску в честь психоаналитика Сабины Шпильрейн в Ростове

Сделано это было официально, со всеми необходимыми документами. Инициативу об установке мемориальной доски в память о Сабине Шпильрейн единогласно поддержали все члены комиссии по наименованиям общественно-значимых мест. Было издано постановление мэра. Расходы на установку мемориальной доски взял на себя один из ростовских вузов.