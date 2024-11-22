Жители Ростова стали лениться выгуливать собак. Сколько стоит услуга выгула?

Posted 22 ноября, 10:02
Published 22 ноября, 10:02
Modified 22 ноября, 10:04
Updated 22 ноября, 10:04
Аналитики отмечают рост на 23% популярности услуг по уходу за домашними питомцами. Предложение таких услуг также увеличилось на 29%.
Так, услуги грумеров стали более востребованными на 2%. Их средняя стоимость в Ростове составляет около тысячи рублей. Грумеры не только стригут животных, но и моют их, чистят им уши и глаза, обрабатывают когти и ухаживают за шерстью.
Профессиональные выгульщики собак также стали популярнее в Ростове сразу на 45%. Их услугами пользуются люди с плотным графиком работы. Выгул собак включает в себя не только прогулку, но и заботу о безопасности и комфорте питомца. Многие исполнители учитывают привычки и предлагают игры. Цена такой услуги в Ростове — около 200-500 рублей.