Кинолог назвал лучшие районы Ростова для жизни с собакой

Posted 16 октября, 05:12
Published 16 октября, 05:12
Modified 16 октября, 05:12
Updated 16 октября, 05:12
Как замечает ростовский кинолог Анастасия Левен, комфортный для жизни с собакой городской район должен иметь несколько ветклиник, площадку для выгула собак и альтернативные маршруты для прогулок с питомцем.
Наиболее важной составляющей является собачья площадка: там собака может находиться без поводка и намордника, общаться с другими животными, не мешать окружающими и избежать гнева догхантеров.
Жители Кировского района отмечают, что площадка для выгула на левом берегу Дона имеет неудобное расположение и из-за этого остается малодоступной.
«В центре площадок для выгула однозначно не хватает. Все дворы в бетоне, собаке негде присесть, а в парках если не охранники, то гуляющие могут высказать», — говорит владелица питомца Наталья Цукер.
Учитывая количество площадок для выгула собак, наличия зеленых зон, где выгул не запрещен, а также количество ветеринарных клиник и гостиниц для животных, наиболее комфортными районами Ростова для жизни с собакой оказались Советский, Железнодорожный, Октябрьский и Ворошиловский районы.
Подробнее о том, какой район хуже всего подходит владельцам собак в Ростове читайте в лонгриде RostovGazeta.