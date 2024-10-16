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Posted 16 октября, 05:12

Published 16 октября, 05:12

Modified 16 октября, 05:12

Updated 16 октября, 05:12

Стали известны лучшие районы Ростова для жизни с собакой

Кинолог назвал лучшие районы Ростова для жизни с собакой

16 октября 2024, 05:12
Фото: rostovgazeta.ru
Стали известны лучшие районы Ростова для жизни с собакой
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RostovGazeta опросила жителей Ростова, эксперта-кинолога и установила, почему тяжелее всего содержание собаки дается жителям центра города.

Как замечает ростовский кинолог Анастасия Левен, комфортный для жизни с собакой городской район должен иметь несколько ветклиник, площадку для выгула собак и альтернативные маршруты для прогулок с питомцем.

Наиболее важной составляющей является собачья площадка: там собака может находиться без поводка и намордника, общаться с другими животными, не мешать окружающими и избежать гнева догхантеров.

Жители Кировского района отмечают, что площадка для выгула на левом берегу Дона имеет неудобное расположение и из-за этого остается малодоступной.

«В центре площадок для выгула однозначно не хватает. Все дворы в бетоне, собаке негде присесть, а в парках если не охранники, то гуляющие могут высказать», — говорит владелица питомца Наталья Цукер.

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Учитывая количество площадок для выгула собак, наличия зеленых зон, где выгул не запрещен, а также количество ветеринарных клиник и гостиниц для животных, наиболее комфортными районами Ростова для жизни с собакой оказались Советский, Железнодорожный, Октябрьский и Ворошиловский районы.

Подробнее о том, какой район хуже всего подходит владельцам собак в Ростове читайте в лонгриде RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выгул собак
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