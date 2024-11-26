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Выгул собак

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2024
В Ростовской области введут штрафы за выгул опасных собак без намордников
В России, в том числе и в Ростовской области, могут ввести штрафы для владельцев собак домашних животных, не соблюдающих требования к их выгулу и содержанию.
26 ноября, 18:12
Кинолог назвал лучшие районы Ростова для жизни с собакой
16 октября, 05:12
Ростов собачий: где в городе комфортнее всего жить с четверолапым
10 октября, 09:18
Юрист предупредил ростовчан о штрафах за плохой уход за питомцами
30 сентября, 07:18
И куда потом пакетик? Собачники Ростова возмущены законопроектом о штрафах за фекалии
29 июля, 10:26
2023
ЦБЖ в Ростове потратит 5 миллионов рублей на содержание собак
В Ростове-на-Дону планируется направить более 4,9 миллиона рублей на содержание бездомных собак в 2024 году, говорится в материалах Госзакупок.
5 декабря 2023, 08:22
Где в Ростове-на-Дону можно выгуливать собак
В Ростове-на-Дону утвердили перечень мест, где можно выгуливать домашних питомцев. Где разрешено гулять с собаками, в материале RostovGazeta.
15 июня 2023, 04:40

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