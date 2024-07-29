И куда потом пакетик? Собачники Ростова возмущены законопроектом о штрафах за фекалии

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Новый закон о штрафах для владельцев собак, которые не соблюдают правила выгула животных Госдума хочет принять осенью 2024 года. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы Федерального собрания РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, органы местной власти будут реагировать на обращения граждан с документированным нарушением. Те, кто не соблюдает правила выгула животных, будут оштрафованы на суммы от 1500 рублей до 10 тысяч рублей.
Ситуация с собачьими нечистотами в Ростове, по отзывам местных жителей, оставляет желать лучшего. Наткнуться на неприятный сюрприз от нерадивого владельца пса можно на любом газоне под любым жилым домом и даже в центре города: на улице Пушкинской, например.
«У нас ходить за собакой с пакетиком считается чем-то постыдным. Некоторые даже позволяют своим собакам нагадить посреди тротуара. На замечания такие люди обычно отвечают агрессией и ничего с этим, к сожалению, не поделаешь», — говорит ростовская зоозащитница Надежда Гурьева.
По ее словам, новый закон более конкретно дублирует часть содержания уже давно существующего Федерального закона от 2018 года «Об ответственном обращении с животными…», который в девятой статье тоже призывает владельцев животных убирать за ними продукты жизнедеятельности во время выгула.
«Я за более чем 15-летнюю практику работы ни разу не слышала о том, чтобы за собачьи фекалии на газоне кому-то был вменен штраф или какое-то другое законное наказание. Максимум — массовая агрессия от соседей и прохожих. Новый закон должен, наконец, навести порядок в этой сфере. И как только пойдут первые штрафы, я уверена, многие перестанут стесняться убирать за своей же собакой», — считает Надежда Гурьева.
Поддерживает зоозащитника и ростовчанка Ангелина Малинина, хозяйка двух померанских шпицев. По ее словам, убирать за своим животным необходимо хотя бы потому, чтобы сохранять газон под окнами своего же дома чистым.
«Никому ведь неприятно это рядом с собой наблюдать. Так почему просто не убрать за собой?», — возмущается дончанка.
И хоть уборка за животным дело полезное и обществом одобряемое, некоторым владельцам собак остается непонятны, что делать с фекалиями после того, как они оказались в пакетике.
«Вот куда я должна это деть? У нас специальных мусорок нигде нет. Это же нельзя бросить просто в урну или в жбан — пакет там порвется. А если все владельцы собак с района будут так делать, то люди туда будут бояться подходить просто мусор вынести. Вы представьте, как там пахнуть будет?» — задается насущным вопросом ростовчанка и хозяйка дворняжки из приюта Наталья Варламова.
Ростовский юрист Юрий Мартынов объясняет, что согласно «Федеральному классификационному каталогу отходов», собачьи экскременты относятся к отходам IV класса опасности. Они оказывают небольшое воздействие на окружающую среду и разлагаются от 3 до 10 лет.
Такие отходы нужно собирать раздельно, в зависимости от вида. При этом их нельзя выбрасывать в контейнеры, предназначенные для бытовых отходов.
«Обычные урны точно не подходят для сбора собачьих экскрементов. Необходим контейнер для раздельного сбора мусора, который будет предназначен именно для этой цели. Разрешен также выброс в жбаны для твердых коммунальных отходов», — объясняет юрист.
Зоозащитник Надежда Гурьева добавляет, что специальных урн для сбора собачьих фекалий в Ростове установлено очень мало.
«Мне иногда кажется, что это сделали показухи ради. Они есть на Пушкинской и, если память не изменяет, на набережной тоже. Есть на площадках для выгула. Но этого же мало для города миллионника. Придут туда владельцы собак из нескольких ближайших домов и что? А остальным куда? Нужно сначала создать условия для того, чтобы люди могли выгуливать собаку по правилам, а уже потом — штрафовать за нарушение этих правил», — говорит Надежда.
К тому же, по мнению ростовского кинолога Анастасии Левен, если новый штраф надлежит за неправильный выгул животного в целом, а не только за факт уборки хозяином фекалий питомца, то «под раздачу» может попасть чуть ли не каждый первый ростовчанин с собакой. И вовсе не по своей вине, как уверяет кинолог.
Неправильным выгулом животного считается, если на питомце нет намордника и поводка, если пес проявляет агрессию и нападает на людей или других животных, если собаку выгуливают на территории детского сада, школы или детской площадки, она портит чужое имущество или хозяин не убирает за ней.
«И если за все это ответственность лежит целиком и полностью на хозяине, то место для выгула собаки от него не зависит. В нормах СанПиН „Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации“ есть замечательный пункт о месте выгула собак», — добавляет Анастасия Левен.
Дословно этот пункт выглядит так:
«8.4.4. Для выгула домашних животных в населенных пунктах должны быть выделены специальные территории, обозначенные табличками. На территориях для выгула домашних животных устанавливаются специальные контейнеры для сбора фекалий животных».
Мы спросили у дончан, много ли таких специально оборудованных площадок для выгула собак они видели.
«Видела несколько площадок в сквере Дортмунда и еще одну по Стачки. С собакой там, естественно, ни разу не была — слишком далеко. На Западном больше не видела. На Алле Роз, где я живу со своим корги, я не видела ни одной. Во всяком случае, в пешей доступности от моего дома», — делится ростовчанка Елена Свиридова.
Ее поддерживает житель одного из новых микрорайонов города Алексей, который не пожелал раскрывать свою фамилию.
«У нас эта площадка есть, но собаке же не прикажешь. Просто не все успевают туда дойти, особенно из отдаленных домов. По итогу мы получаем кучи в клумбах, иногда на тротуаре. А еще тех, кто плевать хотел на эту площадку и гуляет с собакой прямо в парке», — жалуется собаковод.
По данным сервиса «Яндекс Карты» в Ростове всего 13 собачьих площадок, кроме них есть еще несколько частных, как правило, при кинологических школах.
Судя по отзывам, большинство общественных площадок для выгула собак новым оборудованием не блещут, за то наличием пакетиков для уборки, обрабатывающих средств и вывозом мусора там следят. Негативные отзывы в основном касаются расписания выгула и нежелания некоторых хозяев убирать за своим питомцем.
«Я со своей собакой гуляю на площадке в Первомайском районе. Но много собак я там не вижу. Постоянно, наверное, 10-15, если не меньше. Все-таки, кто живет рядом — тот придет. А кому идти дольше 15 минут — вряд ли. Я думаю, надо больше площадок строить. Как минимум одну на 5-10 домов. Тогда они будут более востребованы и дворы будут чище», — считает ростовчанка Татьяна Гречишко.
По мнению зоозащитника Надежды Гурьевой, культура выгула собак в Ростовской области находится на очень низком уровне. При этом проблема кроется не только в неубранных фекалиях. Гораздо важнее — безопасность окружающих людей и животных. Ростовские собаководы, по мнению зоозащитника, недостаточно оценивают важность намордника и поводка.
«Намордник — это как минимум гарантия того, что ваша любимая собака не съест подкинутую кем-то отраву. И в конечном итоге, это спасает от травм других животных и людей. Мало кто уделяет внимание должной проработке воспитания собаки. Намордник и поводок — самое простое решение», — говорит зоозащитник.
По ее мнению, условий для правильного выгула животных в Ростове немного.
«А у людей не так много желания этими труднодоступными условиями пользоваться. Нужна комплексная работа и по прививанию новых привычек собаководам и по предоставлению им условий для надлежащего выгула», — считает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что бешеная собака стала причиной карантина в Ростовской области.