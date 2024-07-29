И куда потом пакетик? Собачники Ростова возмущены законопроектом о штрафах за фекалии

К тому же, по мнению ростовского кинолога Анастасии Левен, если новый штраф надлежит за неправильный выгул животного в целом, а не только за факт уборки хозяином фекалий питомца, то «под раздачу» может попасть чуть ли не каждый первый ростовчанин с собакой. И вовсе не по своей вине, как уверяет кинолог.