Самолет ростовской авиакомпании экстренно приземлился в Минводах

Posted 1 декабря, 11:02
Published 1 декабря, 11:02
Modified 1 декабря, 11:02
Updated 1 декабря, 11:02
Инцидент произошел 1 декабря, когда на борту судна «Суперджет» находились 101 пассажир и четыре члена экипажа. Борт вылетел из Минеральных Вод в 08.35 мск, но уже через 44 минуты капитан был вынужден развернуть судно и вернуться. Причиной послужил сработавший датчик неисправности топливного фильтра.
В авиакомпании сообщили, что пассажиров доставят в Сочи резервным судном.
Напомним, что «Азимут» является базовым авиаперевозчиком ростовского аэропорта Платов, который не действует с февраля 2022 года.
Это не первый похожий инцидент, связанный с суднами «Азимута» за последнее время. Ранее сообщалось, что самолет ростовского перевозчика на протяжении нескольких часов не мог вылететь из Саранска в Санкт-Петербург из-за неисправности двигателя. Тогда на борту находилось более 90 пассажиров.
До этого стало известно о пожаре на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 в Анталье. Это случилось после воспламенения топлива, которое вытекло из неисправного бака и вспыхнуло. Пилотам удалось посадить судно неподалеку от пожарной части. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.