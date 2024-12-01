Самолет ростовской авиакомпании экстренно приземлился в Минводах

Это не первый похожий инцидент, связанный с суднами «Азимута» за последнее время. Ранее сообщалось, что самолет ростовского перевозчика на протяжении нескольких часов не мог вылететь из Саранска в Санкт-Петербург из-за неисправности двигателя. Тогда на борту находилось более 90 пассажиров.