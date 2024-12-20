Стало известно, где в Ростовской области услуги ЖКХ подорожают больше всего

Posted 20 декабря, 18:00
Published 20 декабря, 18:00
Modified 20 декабря, 18:49
Updated 20 декабря, 18:49
Согласно распоряжению врио губернатора от 13 декабря, в июле 2025 года услуги ЖКХ станут дороже в среднем на 12%. Среди городов наибольшая индексация будет в Новочеркасске — она составит 11,9%. В Батайске и Азове тарифы подорожают на 11,8%, а в Шахтах, Гуково и Новошахтинске — на 11,7%.
Ростов оказался посередине, там повысят стоимость на 11,6%. Наименьшие изменения коснутся Таганрога (11,4%), Каменска-Шахтинского, Волгодонска и Донецка (11,3%), а также Зверево (11,1%).
В некоторых населенных пунктах индексация превысит 12%. К таким можно отнести поселения Елизаветинское, Грушевское, Обильненское, Литвиновское, Мишкинское, Потаповское, Романовское, Гуреевское, Дубовское и еще целый ряд других. Там максимальная индексация тарифов достигает 12,3%.