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Posted 20 декабря, 18:00

Published 20 декабря, 18:00

Modified 20 декабря, 18:49

Updated 20 декабря, 18:49

Названы города Ростовской области, где в 2025 году будут самые дорогие услуги ЖКХ

Стало известно, где в Ростовской области услуги ЖКХ подорожают больше всего

20 декабря 2024, 18:00
Фото: rostovgazeta.ru. Названы города Ростовской области, где в 2025 году будут самые дорогие услуги ЖКХ

В Новочеркасске больше всего подорожают услуги ЖКХ в Ростовской области

Стало известно, где больше всего увеличится тариф ЖКУ среди городов Ростовской области. Подробная информация опубликована на сайте регионального Правительства.

Согласно распоряжению врио губернатора от 13 декабря, в июле 2025 года услуги ЖКХ станут дороже в среднем на 12%. Среди городов наибольшая индексация будет в Новочеркасске — она составит 11,9%. В Батайске и Азове тарифы подорожают на 11,8%, а в Шахтах, Гуково и Новошахтинске — на 11,7%.

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Ростов оказался посередине, там повысят стоимость на 11,6%. Наименьшие изменения коснутся Таганрога (11,4%), Каменска-Шахтинского, Волгодонска и Донецка (11,3%), а также Зверево (11,1%).

В некоторых населенных пунктах индексация превысит 12%. К таким можно отнести поселения Елизаветинское, Грушевское, Обильненское, Литвиновское, Мишкинское, Потаповское, Романовское, Гуреевское, Дубовское и еще целый ряд других. Там максимальная индексация тарифов достигает 12,3%.

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