Стало известно, где в Ростовской области услуги ЖКХ подорожают больше всего

Согласно распоряжению врио губернатора от 13 декабря, в июле 2025 года услуги ЖКХ станут дороже в среднем на 12%. Среди городов наибольшая индексация будет в Новочеркасске — она составит 11,9%. В Батайске и Азове тарифы подорожают на 11,8%, а в Шахтах, Гуково и Новошахтинске — на 11,7%.