Ростовчане устроили поджог на ж/д станции взамен на криптовалюту

Posted 22 января, 10:01
Published 22 января, 10:01
Modified 22 января, 10:03
Updated 22 января, 10:03
В феврале 2024 года транспортные полицейские возбудили дело против 22-летнего и 21-летнего жителей Ростова-на-Дону. Им вменяют поджог релейного шкафа на железнодорожной станции «Ростов-Главный — Гниловская».
Кроме того, было установлено, что подозреваемые получали оплату за свои действия в виде криптовалюты. Полученные средства они перевели в деньги. Всего им удалось получить 20 тысяч рублей.
В итоге против ростовчан возбудили дело по факту легализации денежных средств, которые были получены в результате совершения преступления.
Сообщается, что максимальное наказание, которое могут получить фигуранты, — лишение свободы до пяти лет.