rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 10:01

Published 22 января, 10:01

Modified 22 января, 10:03

Updated 22 января, 10:03

Ростовчане устроили поджог на ж/д станции взамен на криптовалюту

Ростовчане устроили поджог на ж/д станции взамен на криптовалюту

22 января 2025, 10:01
Фото: Unsplash. Ростовчане устроили поджог на ж/д станции взамен на криптовалюту
Обвиняемых в поджоге релейного шкафа в Ростове подозревают в легализации преступных доходов в размере 20 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В феврале 2024 года транспортные полицейские возбудили дело против 22-летнего и 21-летнего жителей Ростова-на-Дону. Им вменяют поджог релейного шкафа на железнодорожной станции «Ростов-Главный — Гниловская».

Кроме того, было установлено, что подозреваемые получали оплату за свои действия в виде криптовалюты. Полученные средства они перевели в деньги. Всего им удалось получить 20 тысяч рублей.

В итоге против ростовчан возбудили дело по факту легализации денежных средств, которые были получены в результате совершения преступления.

Сообщается, что максимальное наказание, которое могут получить фигуранты, — лишение свободы до пяти лет.

Водитель иномарки влетел в фонарный столб в Ростове-на-Дону и погиб
Узнать подробнее

До этого появились кадры, на которых пенсионер пытается устроить пожар в одном из банков Ростова.

Читайте также:
Полиция Ростова-на-Дону прокомментировала кражу машины у курского волонтераВ Ростове приезжий мужчина свалился с моста в реку ТемерникВодитель иномарки влетел в фонарный столб в Ростове-на-Дону и погиб
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Полиция#Транспорт#Поджог#Последние новости Ростова на сегодня#Транспортная полиция#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика