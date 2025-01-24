Студенткам в Ростовской области могут повысить декретные до 78 тысяч в 2025 году

Если законопроект примут, декретные студенток увеличатся в несколько раз. Например, сейчас при стипендии в 5 тысяч рублей, обучающиеся могут рассчитывать на 23 тысячи рублей (5000 делим на 30 дней в месяце и умножаем на 140 дней отпуска по беременности и родам). С новым законом эта сумма повысится почти до 78 тысяч рублей (в три раза больше).