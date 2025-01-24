Студенткам в Ростовской области могут повысить декретные до 78 тысяч в 2025 году

Posted 24 января, 05:31
Published 24 января, 05:31
Modified 24 января, 06:10
Updated 24 января, 06:10
До сих пор пособие по беременности рассчитывали, исходя из размера стипендии. В среднем она составляет около 2-5 тысяч рублей в месяц. А прожиточный минимум, между тем, достигает 19 тысяч по стране. Поэтому предлагается обеспечивать соцподдержку по расчетам относительно прожиточного минимума. В Ростовской области он составляет 16,7 тысячи рублей.
Если законопроект примут, декретные студенток увеличатся в несколько раз. Например, сейчас при стипендии в 5 тысяч рублей, обучающиеся могут рассчитывать на 23 тысячи рублей (5000 делим на 30 дней в месяце и умножаем на 140 дней отпуска по беременности и родам). С новым законом эта сумма повысится почти до 78 тысяч рублей (в три раза больше).
Ранее стало известно, насколько вырос размер единого пособия и выплаты из маткапитала в Ростовской области.