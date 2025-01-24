rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 05:31

Published 24 января, 05:31

Modified 24 января, 06:10

Updated 24 января, 06:10

Студенткам могут в разы повысить декретные в 2025 году в Ростовской области

Студенткам в Ростовской области могут повысить декретные до 78 тысяч в 2025 году

24 января 2025, 05:31
Фото: 1MI. Студенткам могут в разы повысить декретные в 2025 году в Ростовской области
В Ростовской области, как и на территории всей России, могут увеличить размер выплат пособий по беременности и родам для учащихся вузов и колледжей. Соответствующий законопроект разработало Минтруда РФ, сообщается 23 января на сайте ведомства.

До сих пор пособие по беременности рассчитывали, исходя из размера стипендии. В среднем она составляет около 2-5 тысяч рублей в месяц. А прожиточный минимум, между тем, достигает 19 тысяч по стране. Поэтому предлагается обеспечивать соцподдержку по расчетам относительно прожиточного минимума. В Ростовской области он составляет 16,7 тысячи рублей.

У Белокалитвинской птицефабрики отберут два участка земли
Узнать подробнее

Если законопроект примут, декретные студенток увеличатся в несколько раз. Например, сейчас при стипендии в 5 тысяч рублей, обучающиеся могут рассчитывать на 23 тысячи рублей (5000 делим на 30 дней в месяце и умножаем на 140 дней отпуска по беременности и родам). С новым законом эта сумма повысится почти до 78 тысяч рублей (в три раза больше).

Ранее стало известно, насколько вырос размер единого пособия и выплаты из маткапитала в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростовской области намерены ограничить продажу энергетиковТри района на севере Ростовской области атаковали БПЛАПоявились кадры столкновения больше десятка машин под Ростовом на трассе М-4
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Студентки#Законопроект#Прожиточный минимум#Декретные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика