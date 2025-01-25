Массовые отключения электричества начнутся в Ростове-на-Дону с 27 января

На следующий день, 28 января, проблемы с электричеством начнутся у жителей дома № 48/23, 105/1, 87-105, 48А на улице Петрашевского, № 1 и 11 на Доватора, №54 на Клубничной, № 2-4 на Оливковой, № 2-4, 38 на Цветной, № 13-43, 18-44 на Радищева, № 12-15 на Просвещения. Свет отключат с 09.00 до 16.00 мск, как и на проспекте Стачки, 21 и в переулке Тростниковом, 4.