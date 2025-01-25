Массовые отключения электричества начнутся в Ростове-на-Дону с 27 января

Posted 25 января, 07:01
Published 25 января, 07:01
Modified 25 января, 07:03
Updated 25 января, 07:03
В понедельник, 27 января, электричество отключат на улице 30-летия Октября (дома № 187-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348А), Задонской (№ 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А, 71А, 71Б, 71В, 48), Пескова (№ 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А), Учебной (№ 1-49), Совхозной (№ 1-45, 2А, 2К, 2Д, 2Ж, 2Р, 4-42; 18А, 14А, 44А, 111-127), Провинциальной (№ 8, 9, 13, 14, 22-38, 31-37), Селиверстова (№ 7-9), Федорова (№ 12-16, 13-25), Фоменко (№ 28-38), Шапкина (№ 53-55). Там, как и в переулках 2-м Санинструкторском, 46, 2-8, 1-9 и в 3-м Санинструкторском, 1-27, 26-28, лампочки погаснут с 09.00 до 13.00 мск.
С 09.00 до 16.00 мск аналогичная ситуация будет в домах № 1-25, 2-28 на улице Бессарабской, №17 на Доватора, № 2-12, 1-11 на Ейской, № 2-12, 9-25, 25/28 на Котовского, № 2-32, 1-33 на Кронштадской, № 1-23, 2-18 на Кутузова, № 8, 14-26 на Лесной, № 2-30 на Литовской, № 6-24, 21-37 на Светлой, № 1-31, 2-30 на Сестрорецкой, № 1-27, 2-22 на Тюленина.
Ростовчане, проживающие на улице Украинской, 21-25, Кемеровской, 51-67, 50-70, Тихого Дона, 31-47 и 30-40, останутся без света с 09.00 до 17.00 мск. В это же время отключения пройдут на проспекте 20-летия Октября, 49-77, 26-48; Королева, 12А, 12Б, 14, 14/2, 18, 18Б; Космонавтов, 31; в переулке Днепровском, 77-105, 76-108/1, 103/18 и в Беломорском, 65-103.
Дольше всего электричества не будет в садах «Горизонт», на улице Зоологической, 24, Природной, 2Е и в Змиевском проезде, 18. По этим адресам энергосбережение прекратится с 09.00 до 18.00 мск.
На следующий день, 28 января, проблемы с электричеством начнутся у жителей дома № 48/23, 105/1, 87-105, 48А на улице Петрашевского, № 1 и 11 на Доватора, №54 на Клубничной, № 2-4 на Оливковой, № 2-4, 38 на Цветной, № 13-43, 18-44 на Радищева, № 12-15 на Просвещения. Свет отключат с 09.00 до 16.00 мск, как и на проспекте Стачки, 21 и в переулке Тростниковом, 4.
Чуть дольше, с 09.00 до 17.00 мск, обесточат дома № 70/77, 76/14, 84 на улице Орской, № 109-149 на Казахской, № 1-3, 2-4 на Цветочной, № 52-56, 83, 85 на Лермонтовской, №244 на Варфоломеева, № 119 и 121 на Филимоновской. Тогда же электричества не будет в переулке Обском, 1-3, 2-4, Мариупольском, 1-13, 2-10, Соборном, 51, 55, 57, 59 и на проспекте Буденновском, 66, 66А, 68, 70А.
Ранее массовые отключения проходили в донской столице 24 января.