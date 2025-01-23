В конце рабочей недели тысячи жителей в Ростове останутся без электричества

Posted 23 января, 07:51
Published 23 января, 07:51
Modified 23 января, 07:53
Updated 23 января, 07:53
В четверг, 23 января, с 09.00 мск обесточили дома № 2, 5, 12, 13 на улице Геологической, № 2-6, 2/7, 1-7, 15 в переулке Голубином, № 3, 3/2, 2-8; 3/2 в Лебяжем, №4 в Певчем. Электричество восстановят к 16.00 мск.
С 09.00 до 17.00 мск лампочки погасли на улице Нансена, 98, 98Е, 102-112, на 13-й линии, 1-15, 2-16, 15-й линии, 1-11, 2-12, Советской, 12-20, на проспекте Буденновском, 107/4, 122, а также в садовых товариществах «Космос», «Россельмашевец», «Агропром».
На следующий день, 24 января, с 08.00 до 15.00 мск не будет света на улице Социалистической, 134-140, 131, 135-141 и на Большой Садовой, 114-116. На час меньше, с 09.00 до 15.00 мск, отключения пройдут в поселке Верхнетемерницком, на улице Обсерваторной, Тенистой, Венеры, 34 и в переулках Ясном, Дивном.
В период с 09.00 до 16.00 мск электроснабжение прекратится на Геологической, 2, 12, 13, на Бородина, 2-18, 5-23, 31, Котовского, 40-46, 45/2, 45/4, 45/5, 45/6, Лесной, 53-57, 52Б, Прудовой, 1-37, 2-28, 27А, 31А, 31Б. А с 09.00 до 17.00 мск — на улице Бодрой, 99-121, Творческой, 5-9, Пацаева, 16/1. В это же время обесточат дома на Алма-Атинской (№ 1, 24А), Щаденко (№2/256), Минина (№6/8), Казахской (№ 89Б, 89/4, 89/5), Раздорской (№ 2А и 4), Фурмановской (№152).
В садовых товариществах «Кумженское», «Бытовик», «Донстрой» и на Кумженской, 1-37 и 2-36 аналогичная ситуация ожидается с 10.00 до 18.00 мск. А с 16.00 до 20.00 мск света не будет в домах № 6 и 8 в переулке Энергетиков, №11 на площади Театральной, №378 на улице Варфоломеева.
Накануне, 22 января, в Ростовской области наблюдались перебои в работе радио и ТВ.