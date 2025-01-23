В конце рабочей недели тысячи жителей в Ростове останутся без электричества

На следующий день, 24 января, с 08.00 до 15.00 мск не будет света на улице Социалистической, 134-140, 131, 135-141 и на Большой Садовой, 114-116. На час меньше, с 09.00 до 15.00 мск, отключения пройдут в поселке Верхнетемерницком, на улице Обсерваторной, Тенистой, Венеры, 34 и в переулках Ясном, Дивном.