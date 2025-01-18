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Posted 18 января, 07:32

Published 18 января, 07:32

Modified 18 января, 07:34

Updated 18 января, 07:34

Массовые перебои в работе ТВ и радио начнутся 20 января в Ростовской области

Телевидение и радио временно отключат с 20 января в Ростовской области

18 января 2025, 07:32
Фото: 1MI. Массовые перебои в работе ТВ и радио начнутся 20 января в Ростовской области
В Ростовской области проведут профилактические работы, из-за которых начнутся перебои телерадиосигнала. О временных неудобствах местных жителей предупредили в РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть)

В понедельник помехи начнутся в Каменске-Шахтинском и в Морозовске. Там профилактика будет в период с 08.00 до 17.00 мск.

Через пару дней, 22 января, с аналогичной проблемой столкнутся жители поселка Конезавод имени Буденного в Сальском районе. Большинство каналов и радиостанций перестанут работать с 08.00 до 17.00 мск. А с 10.00 до 19.00 перебои в работе телерадиосигнала возможны в Новочеркасске.

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Специалисты предупреждают, что некоторые работы могут перенести на другое время или и вовсе отменить из-за непогоды.

Ранее стало известно, где в Ростове-на-Дону отключат свет в начале новой рабочей недели.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Каменск-Шахтинский#Непогода#Морозовск#Радио#Сальский район#РТРС#ТВ#Профилактические работы#Перебои
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