Телевидение и радио временно отключат с 20 января в Ростовской области

Через пару дней, 22 января, с аналогичной проблемой столкнутся жители поселка Конезавод имени Буденного в Сальском районе. Большинство каналов и радиостанций перестанут работать с 08.00 до 17.00 мск. А с 10.00 до 19.00 перебои в работе телерадиосигнала возможны в Новочеркасске.