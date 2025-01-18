Телевидение и радио временно отключат с 20 января в Ростовской области

Posted 18 января, 07:32
Published 18 января, 07:32
Modified 18 января, 07:34
Updated 18 января, 07:34
В понедельник помехи начнутся в Каменске-Шахтинском и в Морозовске. Там профилактика будет в период с 08.00 до 17.00 мск.
Через пару дней, 22 января, с аналогичной проблемой столкнутся жители поселка Конезавод имени Буденного в Сальском районе. Большинство каналов и радиостанций перестанут работать с 08.00 до 17.00 мск. А с 10.00 до 19.00 перебои в работе телерадиосигнала возможны в Новочеркасске.
Специалисты предупреждают, что некоторые работы могут перенести на другое время или и вовсе отменить из-за непогоды.
Ранее стало известно, где в Ростове-на-Дону отключат свет в начале новой рабочей недели.