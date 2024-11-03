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ТВ

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Ноябрь
Радио и телевидение начнут отключать в Ростовской области с 5 ноября
В Ростовской области с 5 ноября начнутся массовые перебои телерадиосигнала. О том, где ожидаются помехи, сообщает РТРС.
3 ноября, 06:48
Октябрь
Массовые перебои в работе ТВ начнутся в Ростовской области в конце октября
Радио и ТВ будет работать с перебоями в конце октября в Ростовской области. О возможных помехах сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).
26 октября, 06:08
Массовые сбои в работе радио и ТВ начнутся в Ростовской области с 14 октября
С 14 по 20 октября в части Ростовской области пропадет телерадиосигнал, сообщают в РТРС.
12 октября, 05:59
Радио и телевидение перестанут работать в Ростовской области
В Ростовской области несколько дней подряд ожидаются перебои в работе радио и ТВ, приблизительное расписание профилактических работ опубликовано на сайте РТРС.
9 октября, 08:26
В начале недели перестанет работать радио и ТВ в части Ростовской области
В разных районах Ростовской области с 7 октября начнет пропадать сигнал телерадиовещания, сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).
5 октября, 14:44
Сентябрь
ТВ и радио перестанут работать в Ростовской области из-за активности солнца
Из-за солнечной активности в Ростовской области пропадет теле- и радиосигнал, сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).
21 сентября, 07:30
Массовые перебои в работе радио и ТВ в Ростовской области начнутся 16 сентября
Жителей Ростовской области ждут помехи вместо телепрограмм и радиопередач с 16 по 20 сентября, сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).
14 сентября, 05:50
Февраль
Трансляции телевидения и радио будут прерываться по всей Ростовской области
На протяжении трех недель жители Ростовской области могут испытывать неудобства в связи с перебоями в работе телевидения и радио, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.
18 февраля, 07:41
В Ростовской области из-за Солнца возможны отключения ТВ и радио с 19 февраля
В Ростовской области ожидают перебои ТВ и радиосигнала из-за солнечной активности с 19 по 25 февраля, об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.
16 февраля, 09:20

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