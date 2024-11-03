Массовые перебои в работе ТВ начнутся в Ростовской области в конце октября

Радио и ТВ будет работать с перебоями в конце октября в Ростовской области. О возможных помехах сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).